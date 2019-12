Dado vegetale fatto in casa: la ricetta infallibile

Dado fatto in casa, la ricetta per autoprodurre e tenere sempre a disposizione un grande alleato in cucina. Senza glutammato e con ingredienti genuini e di stagione.

Con questo buon dado autoprodotto, possiamo fare scorta per la stagione dei brodini caldi, minestre, vellutate, zuppe e tanto altro!

Ingredienti 500 gr di verdure

carote,

zucchina,

cipolla,

scalogno,

patata,

1 spicchio di aglio,

sedano,

prezzemolo,

basilico,

rosmarino,

salvia

150 gr sale fino

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Tempo Preparazione:

10 minuti

10 minuti Tempo Cottura:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Riposo:

20 minuti

20 minuti Dosi:

per 50 dadi

per 50 dadi Difficoltà:

bassa

Procedimento

Lavare bene le verdure e tritarle un po’ fini, metterle in una padella antiaderente con un cucchiaio di olio e farle appassire per 10 minuti, dopodiché aggiungere il sale e fare cuocere per altri 10 minuti.

Scaduto il tempo, con il frullatore ad immersione tritarle molto fini, rimettere le verdure in padella mescolare e farle asciugare.

Versare il composto su un foglio di carta forno dandogli una forma rettangolare, fare raffreddare bene e tagliare a quadrotti;

Ottenuta la forma desiderata, mettere nel congelatore, inizialmente un po’ distanziati e non sovrapposti, una volta congelati trasferire i quadrotti in un contenitore di vetro e conservare nel congelatore.

