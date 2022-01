Come cucinare il topinambur: 10 ricette gustose e facili da preparare (al di là del purè)

Come si cucina il topinambur? Quali sono le ricette più golose e facili da preparare per valorizzarne tutti i benefici?

Il topinambur è un tubero dall’ottimo sapore, molto delicato. È conosciuto anche con il nome di rapa tedesca. Ricorda le patate, ma ha la caratteristica di essere solitamente adatto anche all’alimentazione dei diabetici, poiché è in grado di tenere sotto controllo la glicemia. Inoltre contiene inulina, una fibra che aiuta la regolarità intestinale. Potete coltivare i topinambur nell’orto o in vaso, sul balcone, a partire da uno dei tuberi, come nel caso delle patate. Ma come si cucina il topinambur?

Ecco come gustare al meglio la sempre più apprezzata rapa tedesca con queste 10 ricette da non perdere al di là del classico purè che potete preparare proprio come cucinereste le patate

Topinambur al forno

Dal gusto simile ai carciofi e dall’aspetto che ricorda le patate al forno, questo contorno è perfetto da realizzare specialmente nelle stagioni più fredde. Facile da preparare, in questa ricetta di topinambur al forno , vi consigliamo di speziarlo con della paprica affumicata per esaltarne il gusto e limitare l’utilizzo di sale per condirlo. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Polpette di fagioli azuki e topinambur

Queste polpette di fagioli azuki e topinambur sono un piatto e nutriente realizzati con del topinambur al posto delle patate per rendere più consistente l’impasto. Possiamo completare la panatura con dei semini di sesamo. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Risotto con topinambur

Ecco come preparare la ricetta del risotto con topinambur , di semplicissima realizzazione, dal gusto delicato e dolciastro che metterà d’accordo tutta la famiglia. Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

Chips di topinambur Ecco un’alternativa originale alle classiche patatine fritte: le chips di topinambur. In questo modo potrete assaporare tutta la dolcezza dei topinambur. Regolatevi con la quantità delle chips da preparare a seconda degli ospiti cha avrete a pranzo o a cena. Potrete servire le chips di topinambur anche per l’aperitivo. Non dovrete far altro che sbucciare i topinambur e affettarli in modo molto sottile, con un coltello o con la mandolina. Quindi cuoceteli in forno fino a doratura. Condite con sale, pepe e erbe aromatiche prima di servire.

Topinambur ai funghi

Ingredienti per 3-4 persone:

3 topinambur grandi

2 cucchiai di olio extravergine

200 grammi di funghi già cotti

2 spicchi d’aglio tritati

3 cipollotti

1 foglia di salvia tritata

1 pizzico di timo essiccato

Sale e pepe q.b.

Pulite e affettate i topinambur e i cipollotti. Dorate i cipollotti in padella con olio extravergine e aggiungete i topinambur, mescolando per bene. Cuocete a fiamma media per 5 minuti senza coperchio. Proseguite la cottura con il coperchio, a fiamma bassa, per 10 minuti, e mescolate di tanto in tanto. Unite i funghi e cuocete per altri 5 minuti. Prolungate la cottura ancora per 5-10 minuti, fino a quando i topinambur non risulteranno morbidi. Condite con timo, salvia, sale, pepe e servite.

Polpette di spinaci e lenticchie su crema di topinambur

Ecco una ricetta vegan facile e golosa che potete usare anche per far mangiare le verdure ai bambini, ma anche perfetta per i pasti fuori casa perché golosissime anche a temperatura ambiente. Nella nostra ricetta passo passo per preparare le polpette di spinaci e lenticchie su crema di topinambur è spiegato pure come renderle ancora più saporite aggiungendo alla panatura del sesamo e dei semi di papavero.

Zuppa di topinambur e patate dolci

Ingredienti per 4 persone:

2 patate dolci pelate e tagliate a cubetti

1 porro affettato

1 cipolla tritata

6 topinambur pelati e tagliati a cubetti

2 cucchiaini di maggiorana tritata

750 ml di brodo di verdure

250 ml di latte vegetale

2 cucchiai di olio extravergine

Sale e pepe

Versate l’olio extravergine in una pentola di media grandezza e cuocete la cipolla e il porro fino ad ammorbidirli. Unite le patate dolci e i topinambur. Cuocete per altri 10 minuti, mescolando. Versate il brodo, la maggiorana e regolate di sale e di pepe. Prolungate la cottura per almeno 10-15 minuti, fino a quando le verdure non saranno morbide. Frullate la zuppa con un frullatore ad immersione, unendo anche il latte vegetale per regolarne la consistenza. Servitela decorando i piatti con la panna vegetale e il pepe nero.

Insalata di topinambur

1 cucchiaino di salsa di senape

2 cucchiai di panna vegetale

2 cucchiai di maionese veg autoprodotta

1 cucchiaio di capperi

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe

1 carota

6 cucchiai di prezzemolo fresco tritato

450 gr di topinambur

Sapevate che i topinambur, a differenza delle patate, possono essere gustati anche crudi? Sbucciate i topinambur e affettateli a bastoncini o alla julienne Fate lo stesso con le carote. Condite immediatamente l’insalata per evitare che gli ortaggi si anneriscano. Unite le salse, i capperi, l’aceto e il prezzemolo. Regolate di sale e di pepe e mescolate.

Vellutata di zucca e topinambur

Ingredienti per 4 persone:

600 gr di topinambur

600 gr di zucca

4 patate

30 ml di olio extravergine

1 spicchio d’aglio

1 litro di brodo vegetale

Prezzemolo fresco

Panna vegetale e pistacchi per guarnire

Sbucciate e affettate a cubetti le patate e la zucca. Versatele in una teglia antiaderente con 15 ml di olio extravergine. Mescolate e cuocete in forno a 180°C per 35-40 minuti. Pelate e affettate i topinambur. Versate in padella 15 ml di olio extravergine e aggiungete uno spicchio d’aglio. Quando l’aglio sarà dorato, aggiungete i topinambur e saltateli in padella per 5 minuti. Poi versate 500 ml di brodo vegetale e lasciate cuocere per circa 10 minuti o fino a quando non risulteranno morbidi. Frullate i topinambur fino ad ottenere una purea. Versate le patate e la zucca in una pentola con il restante brodo vegetale e frullatele. Unite le due puree e servite la vellutata di zucca e topinambur guarnendola con prezzemolo fresco, panna vegetale e pistacchi.

Topinambur con noci pecan

Ingredienti per 2-3 persone:

10 topinambur

1 cucchiaio di olio extravergine

1 spicchio d’aglio tritato

1 rametto di rosmarino fresco

½ limone da spremere

Sale e pepe

Spinaci o rucola per guarnire

1 manciata di noci pecan o mandorle

Le noci pecan sono in vendita nei negozi del commercio equo, di prodotti etnici o biologici e in alcuni supermercati. Altrimenti, potrete sostituirle con le mandorle. Sbucciate i topinambur e affettateli in modo sottile. Riscaldate dell’olio extravergine in padella e saltate i topinambur per 2 o 3 minuti. Unita aglio, rosmarino e succo di limone e continuate la cottura mescolando. Versate in padella anche 2 o 3 cucchiai d’acqua. Quando i topinambur saranno pronti, uniteli alle noci pecan o alle mandorle e serviteli guarnendo i piatti con foglioline di spinaci o di rucola.

