Crema di marroni al cacao: la ricetta della conserva più golosa dell’autunno

La crema di marroni è una delle conserve più amate dell’autunno. Ecco come prepararla facilmente in una versione ancora più sfiziosa, con l’aggiunta di cacao

La ricetta della crema di marroni al cacao, un’alternativa sana e gustosa alla solita marmellata confezionata, a base di castagne, da gustare in vari modi: sulle fette biscottate, come farcitura per torte e crostate, oppure semplicemente da sola, da mangiare a cucchiaiate, magari come dolcetto consolatorio nei giorni più freddi e malinconici.

Per avere una conserva biologica da “leccarsi i baffi” tutto l’anno.

Ingredienti 1 kg di marroni biologici

600 gr di zucchero di canna

50 gr di cacao

1 bicchierino di liquore al cacao Curaçao

2 bustine di vaniglia

1 pizzico di cannella

Tempo Preparazione:

25 minuti

Tempo Cottura:

20 minuti

Tempo Riposo:

–

Dosi:

per 4 persone

Difficolta:

bassa

Preparazione

Sbucciate i marroni, togliendo solo la buccia esterna, metteteli in una pentola piena d’acqua e fateli bollire per una ventina di minuti, fino a quando non riuscirete ad infilzarli facilmente con la forchetta.

Scolate e prima che si raffreddino togliete delicatamente la pellicina delle castagne. Schiacciateli con una forchetta fino a ridurli in poltiglia e rimetteteli subito in pentola a fuoco basso.

Contemporaneamente, in un’altra pentola, versate un bicchiere d’acqua e fateci sciogliere i 600 grammi di zucchero di canna, lasciatelo scaldare a fuoco basso, fino a quando il composto non arriva ad ebollizione.

RICORDATE!

Durante questo processo dovete aver cura di mescolare continuamente lo zucchero per non farlo caramellare, né attaccare sul fondo della pentola.

Fatto questo, aggiungete il composto di castagne e continuate a mescolare delicatamente a fuoco basso. A parte, fate sciogliere il cacao con un po’ di acqua (per non far formare i fastidiosi grumi) e aggiungetelo al composto di marroni e zucchero.

A questo punto potete versare anche il bicchierino di liquore, le due bustine di vaniglia e un pizzico di cannella; continuate a girare fino a quando non vedrete una crema omogenea e densa.

La vostra crema di marroni è già pronta! Ricordatevi solo di versare la crema nei barattoli (di vetro e con chiusura ermetica) quando è ancora calda. Chiudete con cura e aspettate che si freddi. Una volta aperto il barattolo, riponetelo in frigo, così la vostra crema sarà sempre ben conservata!

Se poi le marmellate non fanno al caso vostro o semplicemente preferite altri modi per cucinare le castagne, noi ve ne abbiamo suggeriti quattro veramente green.

E come sempre…buon appetito!

