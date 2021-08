Crema al caffè: la ricetta vegana (e senza zucchero bianco) per preparare un delizioso dessert estivo 

Perfetta da servire a fine pasto come dessert o da gustare a merenda, la crema al caffè è un classico apprezzatissimo soprattutto nel periodo estivo. Solitamente per prepararla viene utilizzato il latte o la panna, ma questi ingredienti possono essere facilmente sostituiti con alternative vegane o adatta a chi soffre di intolleranza al lattosio. Scopriamo come realizzare una crema al caffè deliziosa e profumata nel giro di qualche minuto, con pochi ingredienti vegetali. Vedrete che sarà impossibile riuscire a resistere al suo gusto intenso e alla sua morbida consistenza!

Leggi anche: Crema al caffè alla vaniglia: la ricetta francese per prepararla in casa senza caffeina

Ingredienti

50 ml di acqua

50 gr di zucchero di canna grezzo

50 gr di caffè solubile

1 tazzina di caffè espresso

1 cucchiaino di sciroppo d’agave

qualche cubetto di ghiaccio

150 ml di latte di soia (o di cocco)

Preparazione

Per prima cosa bisogna iniziare dalla preparazione della base al caffè. Prendete una ciotola capiente e versate i 50 ml di acqua, aggiungete il caffè solubile e lo zucchero di canna grezzo. Frullate per qualche minuto fino ad ottenere una consistenza spumosa e conservate in frigorifero. Nel frattempo mettete circa quattro cubetti di ghiaccio in un bicchiere, versate il caffè espresso (freddo) e aggiungete un cucchiaino di sciroppo d’agave e mescolate. Infine, unite i 150 ml di latte di soia (o di latte vegetale che vi piace di più). Adesso non resta che incorporare cucchiaio della crema al caffè precedente preparata per ottenere una bevanda golosissima e rinfrescante. Provare per credere!

Per vedere la ricetta tutorial della crema al caffè vegana vi consigliamo questo video, dove vengono proposte anche altre due squisite varianti:

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: