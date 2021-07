Crema al caffè alla vaniglia: la ricetta francese per prepararla in casa senza caffeina

Si chiama “crema al caffè alla vaniglia francese” perché il suo colore marrone, dovuto all’aggiunta dell’estratto di vaniglia liquido, la fa assomigliare alla rinfrescante bevanda estiva. Ma in realtà di caffè non ne contiene nemmeno un po’. Ed essendo priva di caffeina, è una bevanda adatta a tutti, grandi e piccini.

Per di più la ricetta è molto semplice e rapida da preparare, ottima da gustare in ogni momento della giornata.

Crema al caffè alla vaniglia: la ricetta francese

La ricetta della crema al caffè alla vaniglia francese è davvero semplicissima da preparare. Ci vogliono pochi minuti e il risultato è sorprendente.

Tra gli ingredienti utilizzati per prepararla ci sono il latte e il latte condensato. Vi consigliamo di utilizzare latte vegetale (riso o mandorle) e latte condensato fatto in casa con 500 ml di latte vegetale (di riso o mandorle) e 80 gr di miele, seguendo la ricetta di Cioccolato e Liquirizia.

Basta versare il latte vegetale in una pentola insieme al miele, portare a bollore a fiamma vivace, quindi abbassare un po’ la fiamma per i primi 13 minuti e continuare a bollire a fiamma ancora più bassa per i restanti 14 minuti. Ricordatevi di mescolare ogni tanto con un cucchiaio. Lasciate raffreddare il latte condensato e se è troppo liquido rimettetelo sul fuoco lasciandolo bollire ancora un po’.

Una volta pronto, potete utilizzarlo per la preparazione della crema al caffè alla vaniglia francese seguendo questa ricetta.

Ingredienti

400 ml di latte vegetale

1 cucchiaio di estratto di vaniglia liquido che potete preparare anche in casa

400 ml di latte condensato fatto in casa

Procedimento

Versate il latte in una bottiglia o in un barattolo provvisto di tappo.

Aggiungete l’estratto di vaniglia liquido e il latte condensato fatto in casa.

Chiudete con il tappo e agitate bene fino ad ottenere una crema omogenea.

Conservate la crema in frigorifero, chiudendo la bottiglia con il tappo. In media dura dai 7 ai 10 giorni ma per un calcolo esatto, verificate la data di scadenza del latte utilizzato.

Non resta che gustarla!

