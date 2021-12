Cozonac, la ricetta tradizionale del dolce rumeno tipico delle feste

Il Cozonac è un dolce rumeno tipico delle feste che viene preparato sia a Natale che in altre occasioni. Ha un aroma dolce e fragrante e ne esistono molteplici varianti, tramandate di famiglia in famiglia.

In realtà non è diffuso soltanto in Romania ma anche in altri paesi dell’Est Europa e le sue origini si perdono nella notte dei tempi.

Risalirebbero addirittura agli antichi Egizi, ma anche gli antichi Greci preparavano un dolce simile a base di miele, uvetta e noci, e così gli antichi Romani.

Cozonac: la ricetta tradizionale rumena

La ricetta del Cozonac che vi proponiamo arriva dal canale youtube di Meniu de weekend cu Emilia, che ci spiega passo passo come prepararla e quali sono gli ingredienti da utilizzare. Richiede parecchio tempo perché è piuttosto elaborata ma vedrete che tanto lavoro verrà ripagato dal delizioso risultato!

Per l’impasto

2 kg di farina per torte

3 cubetti di lievito da 25 grammi ciascuno

900 ml di latte (potete utilizzare quello vegetale)

10 uova

500 gr di zucchero di canna integrale

3 bustine di zucchero vanigliato

1 bottiglietta di aroma al rum

200 gr di uvetta

scorza d’arancia (facoltativo)

400 ml di olio

Per il ripieno

500 gr di noci macinate

5 cucchiai di cacao

5 cucchiai di zucchero di canna integrale

100 ml di latte (potete utilizzare quello vegetale)

3 bustine di zucchero vanigliato

1 bottiglietta di aroma al rum

500 gr di lokum, i dolcetti gelatinosi turchi

Procedimento

Scaldate il latte e nel frattempo sbriciolate il lievito in una ciotola, aggiungete 1 cucchiaio di zucchero e 2 cucchiai di latte, mescolando bene in modo da ottenere una cremina. Aggiungete ancora un cucchiaio di farina e lasciate lievitare il composto per una ventina di minuti, collocando uno straccio sopra alla ciotola.

Setacciate la farina e aggiungete nel recipiente che la contiene metà del latte caldo, mescolando con un mestolo di legno.

Montate gli albumi e in un’altra ciotola sbattete i tuorli con lo zucchero aggiungendo anche lo zucchero vanigliato e un po’ di latte caldo, montando fino ad ottenere una crema.

Aggiungete il lievito, che nel frattempo sarà cresciuto, nella ciotola della farina. Aggiungete anche la crema ai tuorli appena preparata e iniziate a impastare con le mani. Aggiungete poi l’olio (utilizzandolo al posto del burro), l’uvetta, la scorza d’arancia, l’essenza di rum e il latte rimanente.

Aggiungete un pizzico di farina sopra all’impasto, copritelo con uno straccio e lasciatelo riposare per un’ora e mezza.

Mentre il cozonac riposa, aggiungete alle noci macinate lo zucchero integrale e quello vanigliato secondo le dosi indicate per il ripieno, e ancora il cacao e la bottiglietta di aroma al rum. Aggiungete anche i 100 ml di latte.

Iniziate a stendere la pasta del cozonac con il matterello e a farcirla con l’impasto appena preparato. Aggiungete anche i lokum.

Chiudete l’impasto formando una treccia e sistematelo in un recipiente da forno rivestito con carta da forno.

Sbattete 4 tuorli d’uovo con due cucchiai di acqua e spennellate il cozonac, aggiungendo anche un pizzico di zucchero. Infornate a 180° per una cinquantina di minuti.

