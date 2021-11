Confettura pere e zenzero: la ricetta autunnale super facile, senza zuccheri aggiunti

La ricetta infallibile per preparare una confettura di pere e zenzero, golosa e delicata e… senza zucchero!

Facile da preparare, la confettura di pere e zenzero è perfetta per la merenda o la colazione di grandi e piccini. La nostra ricetta permette di autoprodurre circa due vasetti da 200 gr di composta, ma è possibile farne una scorta da tenere in dispensa aumentando semplicemente le dosi degli ingredienti. Questa confettura dal sapore autunnale può essere gustata su una fetta di pane o sulle fette biscottate a colazione oppure per guarnire dolci e crostate.

Leggi anche: Confettura di mele cotogne senza zuccheri, un concentrato di antiossidanti nel tuo frigorifero

Tempo Preparazione: 20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Cottura: 90 minuti circa

90 minuti circa Tempo Riposo: –

– Dosi: 2 barattoli da 200 ml

2 barattoli da 200 ml Difficoltà: bassa

Come preparare la confettura di pere e zenzero: procedimento

Lavare e sbucciare la pere e le mele, eliminare i torsoli, tagliarle a pezzettini e metterle in una pentola dal fondo spesso,

pulire lo zenzero, grattugiarlo ed aggiungerlo alla frutta,

porre sul fornello e a fuoco debole iniziare la cottura durante la quale la frutta rilascerà la propria acqua,

mescolare molto spesso e quando le pere saranno morbide passarle con un frullatore ad immersione,

continuare a cuocere a fuoco dolce sempre mescolando fin quando il tutto non si addenserà, per verificare la cottura si potrà mettere un po’ di confettura in un piattino e se mettendolo in verticale questa non scivolerà giù sarà pronta.

Come conservare la confettura di pere e zenzero:

La confettura ancora calda potrà essere messa in barattoli sterili per poi procedere con la sterilizzazione e pastorizzazione della composta, altrimenti una volta fredda potrà essere riposta in contenitori ermetici da conservare in frigorifero e consumare entro tre giorni.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Potrebbero interessarti anche queste ricette di marmellate e confetture: