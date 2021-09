Confettura di more: la ricetta facilissima e senza zucchero per avere il sapore del bosco a disposizione tutto l’anno

Col suo profumo inebriante, la confettura di more senza zuccheri aggiunti è la conserva perfetta per gustare l’estate tutto l’anno, a colazione o a merenda

L’estate è il periodo ideale per consumare i deliziosi frutti di bosco. Tra quelli più amati troviamo le more, un frutto estivo che cresce spontaneamente, dalle straordinarie proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Ma come fare per gustarle tutto l’anno, compreso in inverno? Il modo migliore per assaporarle è preparare in casa una confettura di more. Si tratta di una conserva piuttosto semplice da preparare e che si rivela perfetta per guarnire crostate, biscotti o semplicemente a colazione sulle fette biscottate.

Scopriamo insieme come preparala in versione light, senza utilizzare lo zucchero!

Leggi anche: Confettura di fichi fatta in casa: la ricetta senza zucchero aggiunto

Ingredienti

500 gr di more

1 mela (preferibilmente bio)

1 limone bio (preferibilmente bio)

mezzo bicchiere d’acqua

Preparazione

Per prima cosa lavate per bene e asciugate le more per poi tagliarle a pezzetti. Fate lo stesso con la mela, rimuovendo prima buccia, torsolo e semi. Trasferite le more e i pezzi di mela in una ciotola, aggiungete mezzo bicchiere d’acqua, il succo di limone e mescolate con un cucchiaio. Adesso lasciate la frutta a macerare nella ciotola per circa due ore in un luogo fresco. Dopo di che, trasferite il composto in una pentola d’acciaio e cuocete per circa mezz’ora a fuoco lento, eliminando di tanto in tanto la schiuma che si forma sulla superficie con una schiumarola e mescolando continuamente. Se serve, aggiungete un altro po’ d’acqua.

Quando la vostra confettura avrà raggiunto una consistenza morbida, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare qualche minuto. Versate il tutto nel frullatore per ottenere un composto più omogeneo. Infine, non vi resta che trasferite la confettura ancora calda nei vasetti sterilizzati. Chiudeteli ermeticamente e e appoggiate i vasetti a testa in giù sul tavolo, lasciandoli in quella posizione fino a quando si saranno raffreddati del tutto e si sarà formato il sottovuoto.

Potete conservare la vostra confettura di more in dispensa per circa sei mesi. Una volta aperto il barattolo, però, consumatela entro 3/4 giorni. Siamo certi che vi conquisterà già col suo inebriante profumo!

Potrebbero interessarti anche queste ricette di marmellate e confetture: