Confettura di melone fatta in casa, la ricetta semplice e perfetta

Confettura di melone, la ricetta passo passo di una conserva per l’inverno da preparare con l’aggiunta di pochi zuccheri non raffinati. Questa conserva fai da te ha un sapore gradevole e delicato, e può essere utilizzata per la farcitura di torte, crostate e biscotti; ma è perfetta anche per essere spalmata su una fetta di pane tostato per la prima colazione del mattino.

L’iter da seguire per questa ricetta è molto semplice, vi esortiamo però ad utilizzare della frutta locale e di acquistare delle capsule nuove per i vostri vasetti in vetro; vi consigliamo inoltre di leggere il nostro articolo su come sterilizzare i barattoli per le conserve fatte in casa, in modo così da non commettere errori durante la preparazione della confettura di melone.

Tempo Preparazione:

10 minuti

Tempo Cottura: 180 minuti

180 minuti

180 minuti Tempo Riposo:

tempo per la pastorizzazione

Dosi: per 3 barattoli di confettura di melone

per 3 barattoli di confettura di melone

Difficoltà: bassa

bassa

Come preparare la confettura di melone: procedimento

Lavare e pulire il melone recidendo l’estremità e privandolo dei semi interni, quindi sbucciarlo e tagliarlo a pezzettini,

metterlo in un pentola dal fondo spesso insieme allo zucchero di canna,

porre sul fornello e a fuoco bassissimo e far sciogliere lo zucchero mescolando ogni tanto,

quando il composto inzierà a bollire si formerà in superficie della schiuma, eliminatela con una schiumarola e,

con l’ausilio di un robot ad immersione, frullate il tutto ottenendo una purea (in alternativa è possibile utilizzare un passaverdura, togliendo quindi momentaneamente dal fuoco la confettura)

continuare la cottura a fuoco dolce, mescolando di continuo, fin quando la confettura non si addenserà.

Una volta pronta, travasare la confettura all’interno di vasetti già sanificati, chiudere con il coperchio e procedere alla pastorizzazione.

Come conservare la confettura di melone:

La confettura di melone dovrà essere riposta in dispensa al riparo dalla luce solare; una volta aperta, dovrà essere conservata in frigorifero e consumata entro pochi giorni, sarà utile quindi metterla in vasetti di piccole dimensioni.

Ilaria Zizza