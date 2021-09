Confettura di lamponi senza zucchero: la conserva perfetta da preparare in vista dell’autunno

Come preparare una deliziosa confettura di lamponi usando pochissimi ingredienti e due mele al posto dello zucchero

Le confetture ai frutti di bosco rappresentano un classico apprezzatissimo da adulti e bambini. Sono l’ideale per la colazione e gli spuntini pomeridiani e perfette per farcire crostate e biscotti o semplicemente su pane e fette biscottate. Tra le più amate troviamo quella ai lamponi, una conserva da preparare in vista dell’autunno e che racchiude tutto il profumo inebriante dei boschi.

Scopriamo come farla in casa in poche semplici mosse e senza usare lo zucchero per una versione sana, leggera e nutriente. Resistere a questa confettura sarà davvero impossibile!

Leggi anche: Confettura di more: la ricetta facilissima e senza zucchero per avere il sapore del bosco a disposizione tutto l’anno

Ingredienti

1 kg di lamponi

2 mele bio

1 limone bio

mezzo bicchiere d’acqua

Preparazione

Lavate delicatamente i lamponi e trasferiteli in una ciotola. Tagliate le mele a pezzetti e aggiungetele ai lamponi, lasciando il tutto a macerare a macerare per circa 4 ore. Le mele serviranno in sostituzione dello zucchero. Questo frutto, infatti, sprigiona la sua pectina naturale, rendendo più dolce la confettura.

Adesso versate le more e le mele a pezzi in una pentola, aggiungendo mezzo bicchiere d’acqua. Iniziate a mescolare e accendete il fuoco, lasciandolo a fiamma dolce. Mescolate continuamente, portando a bollore, per circa mezz’ora. Non dimenticate di eliminare la schiuma che si forma sulla superficie con una schiumarola. Quando il composto apparirà abbastanza morbido, spegnete la fiamma, fate raffreddare qualche minuto e frullate con un mixer ad immersione. Ultimate la cottura lasciando la pentola sul fuoco per altri 10 minuti circa.

Adesso non resta che trasferire la confettura ancora calda nei vasetti di vetro sterilizzati. Chiudeteli ermeticamente e appoggiateli a testa in giù sul tavolo, lasciandoli in quella posizione fino a quando si saranno raffreddati del tutto e si sarà formato il sottovuoto.

Potete conservare la vostra deliziosa confettura di lamponi per circa 6 mesi in dispensa o in luogo fresco e asciutto. Ma una volta aperto il barattolo, deve essere consumata entro 3/4 giorni.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Potrebbero interessarti anche queste ricette di marmellate e confetture: