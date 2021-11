Confettura di cachi: la ricetta senza zucchero aggiunto

La confettura di cachi è una ricetta per preparare una marmellata cremosa e vellutata senza zuccheri aggiunti. Da realizzare in pochi minuti, è perfetta per essere consumata a colazione sul pane tostato, per farcire crostate e biscotti, e per preparare un buon panino con pane e confettura da portare a scuola per la ricreazione.

Essendo preparata senza aggiungere zuccheri, rappresenta infatti un’alternativa golosa e sana per la colazione o la merenda di grandi e piccini.

La confettura di cachi potrà essere preparata in piccole quantità per poi essere consumata quindi in pochi giorni, oppure potrete prepararne una scorta sottovuoto da tenere in dispensa. Con queste quantità è garantito un barattolo da 200 millilitri.

Tempo Preparazione: 5 minuti circa

Tempo Cottura: 20 minuti circa

Tempo Riposo: tempo di raffreddamento

Dosi: barattolo 200ml

Difficoltà: bassa

Come preparare la confettura di cachi: procedimento

Lavare e sbucciare il cachi mela, tagliarlo a pezzi e metterlo in un pentolino,

sbucciare anche la mela, tagliarla a cubetti ed aggiungerla al cachi,

porre sul fuoco e a fiamma bassa iniziare la cottura mescolando di sovente,

far bollire, sempre mescolando, fin quando non si otterrà una consistenza cremosa,

porre quindi il tutto in un robot da cucina e mixare ottenendo così una confettura senza pezzetti.

Trasferire la confettura di cachi in un barattolo e attendere che si raffreddi prima di chiuderlo,

conservare in frigorifero e consumarla entro pochi giorni.

Un consiglio in più:

Qualora si volesse preparare una scorta di confettura da tenere in dispensa di dovrà aumentare la quantità di frutta da utilizzare tenendo conto che con queste quantità se si ottiene circa 200 gr di marmellata di cachi. Passaggio fondamentale sarà quello di sanificare e mettere sottovuoto i barattoli di confettura.

