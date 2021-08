Come preparare il concentrato di pomodoro solo con 2 ingredienti

Il concentrato di pomodoro è un ingrediente versatile, da usare per arricchire di gusto diverse ricette. Ecco come farlo in casa.

Il concentrato di pomodoro ha un sapore deciso e dolciastro, e si caratterizza per il suo colore rosso vivo.

Un ingrediente versatile, da usare per arricchire di gusto e sapore diverse ricette, dalle zuppe al ragù, fino al minestrone di verdure, ma anche semplicemente per esaltare il sapore di primi piatti semplici, come la pasta alla puttanesca o ancora all’arrabbiata.

Facilmente reperibile sugli scaffali del supermercato, il concentrato di pomodoro si trova in tubetti semplici e pratici da usare; ma come realizzarlo a casa? Ecco la ricetta facile e veloce, con solo due ingredienti. (Leggi anche: Pomodori grossi rossi essiccati al sole)

Concentrato di pomodoro fatto in casa: la ricetta

La ricetta del concentrato di pomodoro è davvero molto semplice; per 250 ml di concentrato fatto in casa ecco cosa ti occorre. (Leggi anche: Pomodori: quali e come sceglierli)

Ingredienti:

1 kg di pomodori maturi, meglio se di stagione

5-8 grammi di sale (a seconda dei gusti)

opzionale: pepe, peperoncino, aglio, origano

Procedimento:

Lava i pomodori e fai una croce sul fondo, per facilitarne la pelatura.

Disponi i pomodori in una casseruola con acqua bollente e sbollentali per poco tempo. Quindi toglili dall’acqua, sciacquali in acqua fredda e inizia a staccare la pelle.

Adesso dividili in quarti, privali del picciolo e del torsolo. Se vuoi che la polpa sia particolarmente fine puoi anche passare i pezzi di pomodoro.

Rimetti i pezzi passati in una casseruola, aggiungi il sale e le altre spezie e portate a bollore. Dopo circa 20-30 minuti la massa si addensa.

Appendi uno scolapasta su una casseruola o una ciotola e metti un canovaccio nel colino. Versa il composto di pomodoro nel panno e riponilo in frigo per una notte.

Il giorno dopo puoi bere il liquido fuoriuscito nella ciotola o nella pentola come succo di pomodoro . Versa il concentrato di pomodoro rimanente nel panno in bicchieri puliti.

Conserva il tuo concentrato di pomodoro fatto in casa in frigorifero, si manterrà per diverse settimane e potrai usarlo per arricchire i tuoi sughi per la pasta ma anche svariati secondi piatti a base.

