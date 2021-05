Ciccio Pancake, le ricette più golose, come cuocerlo e i trucchi per farlo alto e sofficissimo

Un po’ torta, un po’ pancake, tutti pazzi per il Ciccio PanCAKE! Scopri la ricetta che svolterà la tua colazione proteica

Come suggerisce il nome, il Ciccio PanCAKE deriva dai classici pancake, dolci tipici dell’America settentrionale ormai diffusi e apprezzati in tutto il mondo. I pancake vengono preparati con ingredienti semplici (uova, farina, latte, burro, zucchero, sale e vanillina) e sono piuttosto spessi, caratteristica che li distingue dalle classiche crêpes.

Nel caso del Ciccio PanCAKE, che viene preparato con lo stesso tipo di impasto, lo spessore aumenta ulteriormente fino a diventare una vera e propria mini torta, una CAKE alta e sofficissima da farcire a piacimento.

Ma il Ciccio Pancake sta spopolando, soprattutto, tra gli sportivi e tra chi predilige una colazione sana, dietetica e con pochi zuccheri. E non a caso sui social, da Instagram a Tiktok, da Youtube a Facebook, impazzano le ricette proteiche del Ciccio Pancake in tantissime varianti con farina di avena, di riso, con latti vegetali o yogurt greco

Ciccio PanCAKE: la ricetta proteica

Dicevamo che il Ciccio PanCAKE condivide con i pancake l’impasto base, che si può preparare a piacimento secondo i propri gusti e il proprio regime alimentare, ma si presta particolarmente bene a rendere gustosissime le colazioni proteiche. Per questo come ricetta “base” potete seguire quella che vi avevamo fornito per i pancake proteici utilizzando:

200 gr di albumi,

90 gr di farina d’avena,

225 gr di yogurt greco, 1 cucchiaino di cannella (se piace) e 1 cucchiaino di lievito in polvere o un pizzico di bicarbonato.

Ma come dicevamo, in questo caso l’impasto va versato in un pentolino con bordi alti, non in padella, proprio per renderlo più alto.

Un’altra ricetta interessante è quella proposta da Francesca Zampetti sul proprio canale Youtube, a base di farina integrale, bicarbonato, succo di limone, albumi. Al posto di bicarbonato e limone, molte persone utilizzano l’idrolitina che è composta da bicarbonato e acidi che la fanno reagire, ma l’effetto è praticamente lo stesso.

Ingredienti

150 gr di albumi

40 gr di farina integrale

1 cucchiaino di bicarbonato

1/2 limone spremuto

Procedimento

Versate in un recipiente 150 gr di albumi, aggiungete la farina integrale (di solito viene utilizzata quella di avena oppure la farina di riso), mescolate il composto fino a privarlo di tutti i grumi. Quindi aggiungete 1 cucchiaino di bicarbonato setacciato e il succo di limone, dovrebbe formarsi una schiumetta.

Prendete un pentolino di circa 12 cm di diametro con i bordi alti, imburratelo e aggiungete anche un po’ d’olio, versate l’impasto tenendo il fuoco basso, quindi aggiungete il coperchio. Cuocete 10 minuti da un lato e 4 minuti dall’altro. Ora il Ciccio PanCAKE è pronto, non resta che farcirlo a piacere.

I diversi tipi di cottura

Il Ciccio PanCAKE si può preparare in un pentolino di massimo 16 cm di diametro, con bordi alti, al microonde per velocizzare la cottura o nella friggitrice ad aria.

Se optate per il pentolino, dovete leggermente oliarlo sul fondo e nei lati, versarvi il composto mantenendo il fuoco basso, aggiungere un coperchio e cuocere per una decina di minuti circa, quindi capovolgerlo e cuocere dall’altro lato ancora per qualche minuto.

In microonde il Ciccio PanCAKE va cotto per circa 3 minuti a 750W, funzione microonde, versando il composto in una tazza grande e ampia, senza bisogno di ungerla. I tempi e la potenza potrebbero variare leggermente a seconda del quantitativo di impasto.

Potete anche preparare l’impasto e versarlo in uno stampino antiaderente per poi cuocerlo nella friggitrice ad aria. Dovrebbero bastare 160 gradi per una decina di minuti, ma è meglio fare delle prove perché a seconda del quantitativo potrebbero variare leggermente sia i tempi che i gradi.

Farciture

C’è da sbizzarrirsi con le farciture. Solitamente viene aggiunta frutta fresca a piacere, ma anche frutta secca o cioccolato fuso.

Un’ottima combinazione è lo yogurt greco con i lamponi, le fragole, i mirtilli o altri frutti a piacere. Oppure cioccolato e fragole, un classico!

Anche lo sciroppo d’acero è sempre apprezzato. E nulla vi vieta di sperimentare nuove farciture.

Trucchi per farlo soffice e alto

Per ottenere un Ciccio PanCAKE davvero strepitoso, soffice e alto come dovrebbe essere, il primo trucco consiste nella scelta della pentola giusta. Che dovrebbe avere un diametro di massimo 16 cm. L’ideale è un pentolino intorno ai 14 cm di diametro con i bordi alti e della stessa circonferenza sia in alto che in basso (che non si restringa in fondo, insomma)

Un altro trucco è l’utilizzo del coperchio durante la cottura.

Per far lievitare bene l’impasto, potete utilizzare lievito per dolci istantaneo oppure, in alternativa, bicarbonato e succo di limone.

Mentre per renderlo soffice, aggiungete nell’impasto della frutta, lo ammorbidisce e fa anche volume, aumentandone l’altezza.

Varianti golose dal web

Il web pullula di golosissime ricette e varianti con farciture di ogni genere. Scopriamo le più invitanti.

Ciccio PanCAKE con cioccolato e fragole

La ricetta di jessica.fullness prevede l’utilizzo di 45 gr di farina d’avena, 100 ml di albumi, 1 uovo, 1 cucchiaino di lievito vanigliato, 20g di cioccolato fondente, fragole. E sembra proprio una vera delizia!

Ciccio PanCAKE al cacao, yogurt greco, banana e crema di nocciole

Non è certo adatto a una colazione leggera, ma questo Ciccio PanCAKE con cacao, yogurt greco, banana e crema di nocciole sembra davvero prelibatissimo. Da provare!

Ciccio PanCAKE con pistacchi e barbabietola

Avreste mai pensato di utilizzare pistacchi e barbabietola in un dolce? Ebbene, lo ha fatto the_ellisfit in questa ricetta inusuale ma dall’aspetto super-invitante.

Per prepararlo ha utilizzato 20 gr di farina di pistacchio, 20 gr di farina d’avena, 30 gr di barbabietola cotta frullata, 30 gr di yogurt greco, bicarbonato e succo di limone.

I vari ingredienti vanno versati in una ciotola e si procede mescolando fino a rimuovere tutti i grumi. Quindi si versa il composto in un pentolino antiaderente per 20 minuti, completando con la farcitura a base di pistacchi.

Ciccio PanCAKE con cuore caldo al cioccolato

Una variante super-golosa? Il Ciccio PanCAKE con cuore caldo al cioccolato, proposto su TikTok dalla nutrizionista Silene.

Ciccio PanCAKE vegan con frutti di bosco

VeganboyLM sul proprio canale Youtube ci propone una gustosa ricetta vegan del Ciccio PanCAKE a base di frutti di bosco.

