Chiacchiere fritte: la ricetta tradizionale delle frappe o cenci senza ingredienti raffinati

Chiacchiere fritte, la ricetta con ingredienti poco raffinati per preparare il dolce di Carnevale per eccellenza. Sottili, croccanti e piene di bolle, le chiacchiere fritte sono conosciute anche come cenci, frappe o crostoli a seconda della regione d’Italia e sono perfette per essere servite a merenda o ad una festa in maschera.

Da impastare a mano o con l’ausilio di una planetaria, le chiacchere sono preparate con farina di tipo 1, fecola di patate e zucchero di canna; questo le rende leggermente più bronzate rispetto alle altre, senza nulla togliere però al gusto e alla consistenza.

Ingredienti 2 uova

40 gr di burro fuso

40 gr di zucchero di canna

250 gr di farina di tipo 1

50 gr di fecola di patate

18 gr di liquore Sambuca o altro a Vs. scelta

500 ml di olio di girasole

zucchero di canna a velo q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti circa

Tempo Cottura:

10 minuti circa

Tempo Riposo:

30 minuti

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare le chiacchiere: procedimento

Mettere le uova sgusciate in una ciotola ed iniziare a montarle con un frusta oppure se messe nella planetaria con la frusta a filo,

le uova sgusciate in una ciotola ed iniziare a montarle con un frusta oppure se messe nella planetaria con la frusta a filo, incorporare allo stesso modo lo zucchero di canna e a seguire il burro fuso.

allo stesso modo lo zucchero di canna e a seguire il burro fuso. Aggiungere ora tre/quarti delle farine e continuare ad impastare,

ora tre/quarti delle farine e continuare ad impastare, trasferire il composto su una spianatoia ed incorporare la restante farina, con l’impastatrice invece mettere il gancio ad uncino ed aggiungere il resto della farina,

il composto su una spianatoia ed incorporare la restante farina, con l’impastatrice invece mettere il gancio ad uncino ed aggiungere il resto della farina, quando la farina sarà quasi del tutto assorbita aggiungere anche il liquore e

continuare ad impastare fino ad ottenere un panetto d’impasto licio e non appiccicoso,

ad impastare fino ad ottenere un panetto d’impasto licio e non appiccicoso, avvolgerlo quindi nella pellicola alimentare e farlo riposare per trenta minuti,

Terminato il tempo di riposo riprendere l’impasto, spianarlo con un sfogliatrice in modo da ottenere una sfoglia spessa un millimetro e

il tempo di riposo riprendere l’impasto, spianarlo con un sfogliatrice in modo da ottenere una sfoglia spessa un millimetro e con una rotella dentellata ricavare dei rettangoli, inciderli al centro con un taglio e

dentellata ricavare dei rettangoli, inciderli al centro con un taglio e disporli su un canovaccio pulito, senza sovrapporli.

Una volta terminato l’impasto friggere le chiacchere in olio bollente, avendo cura di aggiungerle una alla volta,

rigirare le chiacchere in modo da avere una cottura omogenea e toglierle dall’olio quando saranno ben dorate da ambo i lati,

terminato l’impasto friggere le chiacchere in olio bollente, avendo cura di aggiungerle una alla volta, rigirare le chiacchere in modo da avere una cottura omogenea e toglierle dall’olio quando saranno ben dorate da ambo i lati, metterle su carta da cucina per far assorbire eventuale olio in eccesso e