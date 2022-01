Chiacchiere con la friggitrice ad aria: la ricetta base e le varianti più golose

Le chiacchiere sono uno dei dolci di Carnevale per eccellenza, anche note come cenci, frappe o crostoli a seconda delle tradizioni regionali. Senz’altro ottime ma piuttosto pesanti, visto che normalmente vengono fritte, a meno che non decidiate di cuocerle con la friggitrice ad aria, che le rende molto più leggere e salutari.

Ecco allora la ricetta base delle chiacchiere con la friggitrice ad aria e alcune prelibate varianti.

Chiacchiere con la friggitrice ad aria: la ricetta base

Preparare le chiacchiere con la friggitrice ad aria è davvero semplice e il risultato senz’altro appetitoso seppure decisamente più leggero e salutare rispetto alla versione fritta.

Nel suo video, Veronica’s cook & more ci spiega passo passo come prepararle e di quali ingredienti abbiamo bisogno.

Ingredienti

50 gr di olio

3 uova

1/2 bustina di lievito per dolci

70 gr di zucchero

1 bicchierino di vino

500 gr di farina 00

olio di semi

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Unite il lievito alla farina setacciata e versatela nella planetaria. Quindi aggiungete olio, uova e un bicchierino di vino, lavorando gli ingredienti finché non otterrete un impasto liscio ed elastico.

Avvolgete la palla nella pellicola e lasciatela in frigo per una trentina di minuti.

Ora suddividete la pasta in pezzi e stendetela bene con il matterello. Quindi ricavate delle strisce utilizzando una rotellina a taglio smerlato.

Spennellate le strisce con dell’olio di semi e disponetele nella friggitrice ad aria, cuocendole a 200° per 5 minuti. La friggitrice ad aria a cassetto dev’essere preriscaldata per almeno 2-3 minuti. Quella a doppia resistenza richiede una cottura a 200° per 5/6 minuti.

Chiacchiere con la friggitrice ad aria: varianti gustose

Le chiacchiere si possono preparare anche in altri modi? La risposta è affermativa, esistono infatti gustose varianti che prevedono l’aggiunta, nell’impasto base, di agrumi, spezie, miele. Per non parlare dell’ottima versione vegana. Eccone una selezione.

Chiacchiere vegane

La ricetta proposta dal blog di cucina “Il cucchiaio verde” è l’alternativa ideale per i vegani. Per preparare le chiacchiere vegan occorrono 200 g di farina 00, 1 cucchiaio di zucchero, scorza di limone, 60 ml di vino bianco (che aiuta a renderle croccanti), 20 ml di acqua, lievito, 50 gr di margarina. Trovate la ricetta completa con i vari passaggi qui.

Se volete cuocerle con la friggitrice ad aria, preriscaldatela per almeno 2 minuti e adagiatevi le chiacchiere, cuocendole a 200° per 5 minuti. Devono risultare dorate e croccanti, se non lo sono lasciatele ancora per qualche minuto, facendo attenzione a non bruciarle.

Chiacchiere speziate

Se amate il sapore delle spezie, potete provare ad aromatizzare lo zucchero a velo con un pizzico di cannella e un pizzico di noce moscata in polvere.

Chiacchiere al miele

Vi piace il miele? Potete aggiungerlo direttamente all’impasto seguendo la prelibata ricetta del blog DolciProgetti. Vi serviranno 200 gr di farina 00, 60 gr di miele acacia, 1 bustina di vanillina, 1 gr di lievito per dolci, 1 pizzico di sale, 1 uovo, 1 cucchiaio di margarina, 1 cucchiaio di liquore rum, scorza grattugiata di un’arancia, zucchero a velo. Qui trovate la ricetta completa.

Se anziché friggerle in olio, volete utilizzare la friggitrice ad aria, adagiatevi le chiacchiere e cuocetele a 200° per almeno 5 minuti.

Chiacchiere agli agrumi

Per un sapore agrumato, aggiungete direttamente all’impasto delle chiacchiere scorza grattugiata di limone, arancia e lime.

