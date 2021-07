Cheesecake cocco e lime (ricetta senza cottura)

La cheesecake cocco e lime è una torta estiva dal sapore fresco e delicato. In questa nostra ricetta la cheescake è preparata solo con yogurt greco e frutta, senza alcun tipo di addensante.

La cheesecake è un dolce che ha origini molti antiche, è infatti diffuso in moltissimi Paesi, ognuno dei quali ha le proprie varianti accumunate tutte dalla farcitura a base di formaggio. Ci sono diverse ricette che prevedono la cottura di questo dolce, altre invece dispensano l’utilizzo di addensanti; con la nostra ricetta potrete preparare un cheescake cocco e lime utilizzando pochi e semplici ingredienti. La nostra ricetta inedita del cheesecake cocco e lime prevede infatti per la farcitura l’utilizzo di yogurt greco, frutta e pochissimo zucchero di canna integrale, per la base invece burro chiarificato e biscotti ai cereali. Il nostro dolce freddo al cucchiaio è quindi una delizia per il palato, fresca, leggera e molto gustosa, racchiude infatti la freschezza del lime e il sapore esotico del cocco, non vi resta che prepararlo e deliziarvi con la sua infinita bontà.

Ingredienti 180 gr di biscotti ai cereali

100 gr di burro chiarificato

450 gr di yogurt greco

80 gr di cocco disidrato in scaglie

20 gr di zucchero integrale di canna

30 gr di lime

Tempo Preparazione:

40 minuti

40 minuti Tempo Cottura:

–

– Tempo Riposo:

4 ore

4 ore Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la cheesecake cocco e lime: procedimento

Porre il burro in un pentolino e scioglierlo a fuoco basso senza farlo soffriggere, quindi metterlo a raffreddare,

nel frattempo tritare finemente con un robot da cucina i biscotti,

aggiungere quindi il burro ed amalgamare tutto.

Foderare uno stampo con fondo estraibile o con apertura a cerniera con della carta forno, coprire il fondo dello stampo con il trito di biscotti e burro compattandolo e livellandolo con un cucchiaio e riporre in frigorifero per almeno quindici minuti.

Preparare ora la farcia amalgamando in una ciotola capiente lo yogurt e il cocco, ed incorporare a seguire anche lo zucchero, riporre in frigorifero

ed affettare sottilmente il lime, eliminare la scorza e la pellicina bianca da ogni fettina, quindi tagliarlo in triangolini, amalgamare i triangoli di lime appena preparati con la crema di yogurt e riprendere la base di biscotti,

coprirla con la farcia e cercare di livellarla il più possibile con una spatola.

con la farcia e cercare di livellarla il più possibile con una spatola. Riporre in frigorifero e far riposare per almeno quattro/sei ore.

Come conservare la cheesecake cocco e lime:

La cheesecake cocco e lime potrà essere conservato in frigorifero coperto da pellicola alimentare per un paio di giorni.



Potrebbero interessarti altre ricette di cheesecake oppure le varianti di cheesecake vegan