Castagnole con la friggitrice ad aria: la ricetta e le varianti più prelibate

Come preparare deliziose castagnole con la friggitrice ad aria, più leggere, maaltrettanto golose e con diverse varianti per tutti i gusti

Sono uno dei dolci tipici del Carnevale, semplici da preparare, decisamente prelibate. Parliamo delle castagnole, che ogni regione rivisita a seconda delle tradizioni locali, sebbene la ricetta base rimanga più o meno la stessa ovunque.

I medesimi ingredienti vengono utilizzati anche nella preparazione delle castagnole cotte con la friggitrice ad aria, altrettanto gustose ma più leggere e salutari rispetto alla classica versione fritta.

Com’è noto la friggitrice ad aria non richiede l’utilizzo dell’olio e consente di friggere gli alimenti sfruttando il calore accumulato nella camera di cottura. In questo modo il fritto risulta goloso ma sano.

Ecco allora una selezione di prelibate ricette per preparare le castagnole con la friggitrice ad aria.

Castagnole con la friggitrice ad aria: la ricetta base

L’impasto base delle castagnole preparate con la friggitrice ad aria rimane il medesimo, a cambiare è solo il metodo di cottura. La cosa importante è che l’impasto abbia sempre una buona consistenza: non deve infatti risultare eccessivamente morbido. Per prepararlo vi consigliamo di seguire la nostra ricetta, che prevede l’utilizzo dei seguenti ingredienti:

500 gr di farina 1

100 gr di zucchero di canna

4 uova

80 gr di burro a pomata

2 cucchiaini di lievito per dolci

2 limoni biologici

2 pizzichi di sale

zucchero di canna a velo q.b.

Procedimento

Versate nella planetaria il burro e lo zucchero, lavorandoli con la frusta a filo.

Aggiungete anche le uova, una alla volta, e incorporate la buccia di limone grattugiata.

Aggiungete man mano anche la farina, il sale, il lievito.

Impastate a mano il composto finché non otterrete un panetto liscio e non appiccicoso.

Lavorate l’impasto in modo da ricavarci delle palline che andranno posizionate sul cestello della friggitrice ad aria, rivestito con carta da forno.

Riscaldate la friggitrice ad aria portandola a 170° per 2 minuti circa. Quindi cuocete le castagnole per 8 minuti.

Girate le castagnole e continuate a cuocerle per circa 2 minuti. Considerate che i tempi di cottura potrebbero leggermente variare a seconda del tipo di friggitrice ad aria che avete.

Infine spolveratele con lo zucchero di canna a velo.

Castagnole con la friggitrice ad aria: varianti gustose e leggere

La ricetta base delle castagnole, come abbiamo visto, prevede solitamente l’utilizzo di farina, uova, lievito, burro, zucchero, ma esistono numerose varianti. C’è chi, per esempio, aggiunge dell’uvetta all’impasto, oppure miele e persino ricotta. Ecco una selezione di varianti super-golose.

Castagnole alla ricotta

La ricetta che vi proponiamo è di Sesamo in cucina ed è perfetta per preparare delle castagnole alla ricotta leggere, golose e soffici, che conquisteranno senz’altro i palati di grandi e piccini. Ecco come prepararle.

Ingredienti

140 gr Farina 00

250 gr di ricotta

60 gr di zucchero di canna integrale

1 uovo

mezza bustina di lievito

buccia di mezzo limone o arancia

Procedimento

Versate l’uovo in una ciotola e aggiungete lo zucchero di canna integrale. Mescolate bene.

Aggiungete pian piano la ricotta e continuate a mescolare fino ad ottenere una crema omogenea.

Aggiungete quindi la scorza di limone o arancia, mescolate e aggiungete man mano anche la farina, che avrete precedentemente mescolato con il lievito.

Con l’impasto, aiutandovi con due cucchiai, formate delle palline e stendetele su un ripiano infarinato.

A questo punto adagiate della carta da forno sul cestello della friggitrice ad aria e aggiungete le castagnole. Fate riscaldare la friggitrice a 170° per 2 minuti e inserite il cestello per 8 minuti, quindi giratele e fatele cuocere per altri 2 minuti.

Estraete le castagnole e lasciatele raffreddare prima di servirle. Saranno morbidissime!

Castagnole con uvetta

Per preparare le castagnole con l’uvetta vi consigliamo di seguire le istruzioni della ricetta base aggiungendo circa 150 grammi di uvetta all’impasto. Il resto del procedimento rimane inalterato.

Castagnole vegane con crema pasticcera al pistacchio

Solo a guardarle fanno venire l’acquolina in bocca le castagnole vegane di Alessia di “Diritto in cucina”. La sua ricetta senza uova, senza latticini e con poco zucchero, include una deliziosa farcitura a base di crema pasticcera al pistacchio.

Per quanto riguarda gli ingredienti, Alessia utilizza farina di farro di tipo 1, zucchero di canna, farina di ceci, bevanda alle mandorle, olio, succo di arancia o liquore all’anice, limone, lievito, vaniglia. Mentre per la cottura delle castagnole si affida al forno, facendole cuocere per 15 minuti a 190°.

Se volete utilizzare la friggitrice ad aria, vi consigliamo di adagiare le palline sul cestello e di cuocerle per 9 minuti a 200°, quindi girarle a metà cottura e cuocerle per altri 2 minuti o comunque fino a completa doratura.

Castagnole al miele

Le castagnole al miele a quanto pare sono tipiche delle Marche e il blog “Vaniglia Storie di Cucina” ci propone proprio la ricetta storica marchigiana. Che viene preparata con i seguenti ingredienti:

3 uova (albumi a neve)

6 cucchiai di zucchero

1/2 limone, succo e scorzetta

scorza di 1/2 arancia

un pizzico di sale

un cucchiaino di olio EVO

30 gr di burro fuso a bagnomaria

3 cucchiai di Liquore Mistrà

15 gr di lievito per dolci

1 punta di bicarbonato

vaniglina o vanigliaì

1 cucchiaio di latte

farina q.b.

olio per friggere

miele per servire

Bisogna mescolare i tuorli con lo zucchero e aggiungere man mano i diversi ingredienti, inclusi gli albumi a neve. Dall’impasto vanno ricavati dei piccoli cilindri, che nella ricetta tradizionale andrebbero fritti in olio. Noi vi consigliamo di cuocerli con la friggitrice ad aria considerando che in media dovrebbero bastare 9 minuti a 200°, e altri 2 minuti dopo aver girato le castagnole. Il miele va aggiunto prima di servire.

