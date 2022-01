Castagnole di carnevale: la ricetta perfetta per farle morbide e dorate senza ingredienti raffinati

Castagnole, la ricetta perfetta per preparare uno dei più tradizionali e apprezzati dolci di Carnevale.

Da servire per merenda e immancabili in una festa a tema, insieme e chiacchere fritte o al forno, le castagnole piaceranno a tutti per il loro gusto delicato e per la soffice e leggera consistenza.

Semplici da realizzare, in questa ricetta vengono proposte con ingredienti poco raffinati. Potete prepararle sia a mano che con l’ausilio di una planetaria, l’importante è venga rispettato l’ordine di aggiunta degli ingredienti.

Ingredienti 500 gr di farina 1

100 gr di zucchero di canna

4 uova

80 gr di burro a pomata

2 cucchiaini di lievito per dolci

2 limoni biologici

2 pizzichi di sale

1 L di olio di semi di girasole

zucchero di canna a velo q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Cottura:

10 minuti circa

10 minuti circa Tempo Riposo:

–

– Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare le castagnole: procedimento

Mettere nella planetaria il burro e lo zucchero e iniziare a lavorarli con la frusta a filo, oppure unirli in una ciotola capiente e lavorarli con una frusta,

a seguire aggiungere le uova avendo cura di metterle una alla volta e di farle assorbire prima di aggiungerne altre,

incorporare ora anche la buccia di limone grattata,

ed in fine aggiungere un po' per volta anche la farina, il sale e il lievito,

lavorare ora il composto con il gancio ad un incino, oppure impastarlo a mano, fino ad ottenere un panetto ben liscio e non appiccicoso.

Prendere un po' d'impasto e lavorandolo con i palmi delle mani formare delle palline,

friggere qualche castagnola alla volta in olio bollente, avendo cura di rigirarle spesso per uniformare la cottura,

quando le castagnole saranno ben dorate toglierle dall'olio e metterle su carta da cucina per far assorbire eventuale olio in eccesso,

quindi cospargerle di zucchero di canna a velo,

le castagnole sono ora pronte per essere servite.

