Burro di mandorle: preparalo in 10 minuti, è facilissimo con questa ricetta

Vi piacciono le mandorle? Allora cogliete l’occasione per imparare a preparare il burro di mandorle fatto in casa. Lo potrete utilizzare semplicemente come golosità da spalmare sul pane o sulle fette biscottate ma anche per sostituire il burro tradizionale nella preparazione di dolci e biscotti, oppure per mantecare i risotti.

Ecco tutti gli ingredienti e le istruzioni che vi aiuteranno a preparare in casa il burro di mandorle in pochi minuti.

La ricetta è davvero facile e alla portata di tutti. Siete pronti a sperimentare un burro alternativo e homemade nelle vostre ricette?

Ingredienti 250 gr di mandorle sgusciate

1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva

1 pizzico di sale (facoltativo)

1 cucchiaino d’acqua (se serve)

Tempo Preparazione:

10 minuti

10 minuti Tempo Cottura:

5 minuti

5 minuti Tempo Riposo:

Dosi:

1 barattolo

1 barattolo Difficoltà:

bassa

Burro di mandorle: preparazione

Tostate le mandorle per 5 minuti in una padella ben calda o in forno preriscaldato a 180°C. Versate le mandorle nel boccale del frullatore o nel robot da cucina. Iniziate a frullare le mandorle fino ad ottenere una farina. Continuate a frullare per amalgamare il composto.

Durante il processo, le mandorle inizieranno a rilasciare i loro oli naturali. Se il composto tende ad attaccarsi alle pareti del frullatore, spingetelo verso il centro con un cucchiaino e riprendete a frullare. Per facilitare il tutto, aggiungete 1 cucchiaino d’acqua e 1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva alla vostra preparazione.

Se però utilizzerete un robot da cucina potente, non vi servirà aggiungere né acqua né olio e il vostro burro di mandorle perfettamente omogeneo sarà pronto in pochi minuti. Con un comune frullatore invece dovrete avere un po’ di pazienza in più e aggiungere un filo d’olio per frullare meglio se occorre.

Potrete insaporire il burro di mandorle con un pizzico di sale ma si tratta di un’aggiunta facoltativa, a seconda che lo utilizziate per la preparazione di piatti dolci o salati.

Il burro di mandorle fatto in casa si conserva in un barattolo di vetro ben pulito o in un contenitore per alimenti con coperchio da riporre in frigorifero per circa una settimana. Con gli ingredienti indicati otterrete circa 250 grammi di burro di mandorle fatto in casa.

