Del broccolo non si butta via niente! Come riutilizzare gli scarti e cucinare foglie e gambi

Quando si cucina il broccolo, spesso si utilizzano le cime e si scartano foglie e gambi, ma tutto il broccolo è commestibile e del broccolo non si butta via niente.

Con il gambo e le foglie del broccolo si può ad esempio preparare un gustoso pesto da utilizzare per condire la pasta o per preparare tartine o farcire panini

Il broccolo (Brassica oleracea var. italica), chiamato anche cavolo broccolo, è un ortaggio prezioso per la nostra salute, perché oltre a essere ricco di fibre, vitamine e minerali, contiene anche numerose sostanze antiossidanti e capaci di ridurre il rischio di cancro.

Vale la pena mangiarlo spesso quando è di stagione, da settembre e fino al mese di marzo.

Pesto con gambo e foglie di broccolo

Il pesto con gambo e foglie di broccolo è una ricetta per non scartare nulla del broccolo, che si prepara in pochi minuti e che consente di evitare sprechi.

Ingredienti



gambo e foglie di broccolo

due cucchiai di olio extravergine di oliva

uno spicchio di aglio

due cucchiai di lievito alimentare in scaglie

un pizzico di sale

Procedimento



Tagliate il gambo del broccolo a fette, ripulendolo dalle parti eventualmente rovinate o annerite e cuocetelo a vapore per quindici minuti. Per rendere l’aglio meno forte è possibile cuocerlo a vapore con il broccolo, anziché utilizzarlo fresco.

Eventualmente è possibile aggiungere anche qualche cimetta ingiallita del broccolo, oltre a spezie ed erbe aromatiche o altri ingredienti a piacere, come peperoncino, peperoni dolci essiccati, pomodorini essiccati, pepe, curcunma, basilico o origano.

Dopo aver lasciato intiepidire il gambo, sistemate tutti gli ingredienti nel bicchiere del frullatore a immersione, aggiungete uno o due cucchiai dell’acqua di cottura e frullate fino a ottenere una purea omogenea.

Utilizzate il pesto per condire la pasta, farcire panini o spalmato su crostini di pane.

