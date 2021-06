Non buttare i semi di melone, puoi usarli per questa bevanda gustosa e salutare

Il melone, conosciuto anche come cantalupo, è uno dei frutti più apprezzati della bella stagione per il suo gusto dolce e la sua consistenza succosa. Ma avete mai pensato di utilizzare i suoi semi invece di buttarli?

Ebbene sì, dai semi di melone si può ricavare un succo buonissimo e salutare! I semi di questo frutto, infatti, sono molto ricchi di fibre, magnesio, vitamina E e potassio. Tanto che negli ultimi anni vengono venduti per fare il pieno di proteine e acidi grassi. Invece di gettarli nella spazzatura, vi consigliamo di sperimentare questa ricetta estremamente facile e gustosa.

Ingredienti:

una manciata di semi di melone

un po’ di polpa di melone

800 ml di acqua naturale

Preparazione:

Mettere i semi e la polpa nell’acqua, frullare con un frullatore ad immersione per qualche secondo e filtrare. Riporre in frigo per qualche ora. La bevanda è pronta per essere servita e può essere conservata in frigo per un paio di giorni.

Questa ricetta è stata condivisa da Simona Scazzuso sul nostro gruppo Facebook. Volete condividere anche voi le vostre creazioni per vederle pubblicate su Greenme.it? Veniteci a trovare e postatele su GreenMe, Autoproduzione, Risparmio, Riciclo e Fai-da-te

LEGGI anche: