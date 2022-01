Barrette energetiche ai cereali, 10 ricette per farle in casa con ingredienti genuini

Voglia di uno spuntino per spezzare la fame? Le barrette energetiche ai cereali sono l’ideale, ancor meglio se preparate in casa. Ecco alcune varianti golose, da preparare con frutta e altri ingredienti salutari

Sono comode da portare con sé in viaggio, in vacanze, durante i pic-nic, le passeggiate e le gite in montagna. Sono le barrette di cereali che possono diventare delle vere e proprie con l’aggiunta della frutta secca e delle gocce di cioccolato.

Le barrette di cereali sono davvero semplici da preparare in casa. L’autoproduzione vi permette di risparmiare e di evitare gli ingredienti indesiderati di alcuni prodotti confezionati, come grassi idrogenati e zucchero raffinato.

Ecco una raccolta di 10 ricette per preparare in casa barrette ai cereali e barrette energetiche da tenere sempre a portata di mano.

Barrette di muesli fatte in casa

Le barrette di muesli, oltre a essere sane, sono un modo gustoso e divertente per far mangiare ai nostri bambini un po’ di frutta. Le potrete preparare con uva passa, noci, mandorle, mela grattugiata, banana disidratata, fiocchi di avena, marmellata di frutta a scelta, ancora meglio se fatta in casa e pochi altri ingredienti. Qui la ricetta da seguire.

Barrette energetiche alle bacche di goji

Se non avete a disposizione le bacche di goji, in questa ricetta potrete sostituirle con i mirtilli rossi disidratati o con dell’uva passa. Vi serviranno anche fiocchi d’avena, mandorle, nocciole, semi di zucca, semi di girasole e malto. Qui la ricetta da seguire per preparare le barrette alle bacche di goji.

Barrette energetiche senza cottura

Per preparare delle barrette energetiche che non necessitano di cottura vi serviranno un robot da cucina o un mixer per sminuzzare gli ingredienti. Avrete bisogno di datteri con nocciolo, cocco grattugiato, mandorle, crusca di avena, succo e scorza di limone. Potrete formare le barrette con l’aiuto di un coltello o con degli stampini e conservarle in frigorifero.

Barrette ai cereali vegan

Alcune ricette per la preparazione delle barrette di cereali richiedono di utilizzare il miele. Potrete sostituire questo ingrediente con lo sciroppo di agave, con il malto di riso o con il malto di mais, a seconda delle vostre preferenze. Vi serviranno anche nocciole tritate, zenzero e fiocchi di cereali misti bio. Qui la ricetta da seguire.

Barrette energetiche alla banana

Queste barrette energetiche dall’aspetto davvero invitante si preparano a partire dalla frutta. Infatti vi serviranno due banane molto mature, datteri o uvetta. Avrete bisogno anche di fiocchi d’avena, mandorle, nocciole e estratto naturale alla vaniglia.

Barrette ai cereali e gocce di cioccolato

Queste barrette ai cereali fatte in casa con gocce di cioccolato sono davvero golose e piaceranno molto ai bambini. Il consiglio è di scegliere gocce di cioccolato fondente extra o di sbriciolare una tavoletta di cioccolato con il coltello prima di iniziare la preparazione. Vi serviranno anche muesli ai fiocchi di cereali e nocciole sgusciate.

Barrette ai cereali facili da preparare

Ecco una ricetta che vi conferma che le barrette ai cereali fatte in casa sono davvero facili da preparare. Tra gli ingredienti principali da utilizzare vi serviranno fiocchi d’avena, uvetta, semi di lino e mandorle o altra frutta secca a vostra scelta, ad esempio delle nocciole da tritare.

Barrette ai fiocchi d’avena e mirtilli

Se avete a disposizione dei mirtilli freschi, potete preparare delle barrette energetiche a partire da questi piccoli frutti. Vi serviranno anche dei fiocchi d’avena, zucchero di canna integrale e miele, oppure sciroppo di agave o sciroppo d’acero.

Barrette energetiche senza glutine

Potrete preparare in casa le vostre barrette energetiche anche in una versione senza glutine. Per realizzarle vi serviranno: riso soffiato (che sostituisce i fiocchi d’avena o di altri cereali), pistacchi, nocciole, uvetta, semi di lino, semi di zucca e di girasole.

Barrette energetiche di semi e mandorle

Nella preparazione delle vostre barrette energetiche potrete unire fiocchi di cereali diversi, semi, mandorle e altra frutta secca. Le ricette sono molto versatili e personalizzabili. Tra i cereali potrete scegliere, ad esempio, i fiocchi di mais in sostituzione dei classici fiocchi d’avena e potrete inserire nelle barrette semi di zucca, di girasole, di sesamo o di canapa.

