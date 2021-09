Acqua detox con mirtilli e limone: come prepararla per depurare l’organismo dopo le vacanze estive

Avete accumulato qualche chilo di troppo durante l’estate? Ecco come preparare un’ottima acqua aromatizzata ai mirtilli e al limone per disintossicarsi e ripartire con slancio

Tra qualche giorno ci toccherà (a malincuore) salutare l’estate per andare incontro all’autunno e alla routine fatta di ritmi più o meno frenetici. E in questo periodo dell’anno in tanti vogliono tornare con più slancio a lavoro, magari riuscendo prima ad eliminare qualche chilo di troppo preso durante le vacanze estive. Per tornare in forma una dieta sana ed equilibrata e l’attività fisica sono indispensabili, ma qualche acqua detox alla frutta può aiutarci a smaltire le tossine e purificare l’organismo.

Quella che vi proponiamo oggi è a base di mirtilli, frutti dalle mille virtù (noti soprattutto per le loro proprietà antiossidanti e ipoglicemizzanti) e limone. Bastano davvero pochissimi minuti per prepararla. Questa tisana fredda è particolarmente indicata per chi vuole drenare ed è utile anche per prevenire alcune fastidiose infezioni urinarie.

Ingredienti

300 gr mirtilli freschi (vanno bene sia quelli rossi che quelli neri)

1 litro di acqua

1 limone biologico

qualche rametto di rosmarino

Preparazione

Lavate per bene i mirtilli e versateli sul fondo di una bottiglia o di una brocca di vetro. Schiacciateli leggermente con un cucchiaio per fare uscire un po’ di succo. Tagliate un limone e a fettine e unitele ai mirtilli. Dopo di che versate l’acqua e aggiungete qualche rametto di rosmarino, che aiuta la digestione e ha proprietà antinfiammatorie. Se non amate il rosmarino, potete sostituirlo con alcune foglie di menta fresca.

Adesso riponete la vostra acqua detox in frigorifero e lasciate i mirtilli a macerare per circa 10 ore. Potete lasciarla in frigo un’intera notte e consumarla la mattina. Prima di gustare l’acqua aromatizzata, filtratela con un colino e trasferite la bevanda in un bicchiere.

