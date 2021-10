Zuppa di castagne, farro e patate: la ricetta perfetta per riscaldare il tuo autunno

Come preparare una deliziosa zuppa a base di castagne e patate per una cena all’insegna dei sapori autunnali

Con ottobre ormai inoltrato, siamo finalmente nel pieno di quel periodo dell’anno in cui gli appassionati si precipitano nei boschi, durante le belle domeniche di sole, per raccogliere le castagne. Se dopo averne fatto una bella scorpacciata al forno ve né rimasta ancora qualcuna, ecco una ricetta veloce per una calda zuppa della sera. Una ricetta vegan golosa e nutriente che saprà soddisfare tutti i tipi di palato.

Ingredienti per 4 persone 4 pugni di castagne

4 patate

250 gr di farro precotto (se il farro non è precotto, lasciatelo a bagno una notte e lessatelo in acqua salata per un’ora)

2 rametti di rosmarino

4 foglie di salvia

1 porro

brodo vegetale

pepe

olio

Preparazione

Sbucciate le castagne lasciando solo la pellicina esterna. Lessatele facendole bollire nell’acqua salata con una foglia di alloro. A metà cottura togliere la pellicina e finire di cuocerle a fuoco lento.

Preparate, in una pentola a parte del brodo vegetale. In un coccio, o una pentola dal fondo spesso, fate soffriggere nell’olio il porro, aggiungete le patate pelate e fatte a pezzetti e dopo un paio di minuti aggiungete gli odori (salvia e rosmarino) ed il brodo vegetale.

Continuate la cottura fino a quando le patate non sono cotte, aggiungete quindi le castagne (in parte intere ed in parte schiacciate con la forchetta) ed il farro. Completate la cottura.

Prima di servire la zuppa con crostini abbrustoliti, aggiungete un po’ di pepe e lasciate intiepidire. Buon appetito!

