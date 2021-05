Scopri perché una dieta troppo ricca di proteine può causare un aumento di peso. Ecco perché mangiare solo proteine non fa bene alla dieta.

Le proteine ​​sono un nutriente essenziale ed è importante assumerle regolarmente. Un’adeguata assunzione di proteine ​​aiuta a mantenere la massa muscolare, a rimanere più pieni più a lungo e a supportare il sistema immunitario; inoltre, si ritiene anche che avere una dieta ricca di proteine ​​sia fondamentale se si vuole perdere peso a breve termine.

Consumare prevalentemente cibi molto ricchi di proteine, come tofu, legumi, pollame e semi, può aiutare a perdere peso e a sconfiggere la voglia di carboidrati; tuttavia, è meglio consumarle con moderazione, perché fissarsi su una dieta ricca di proteine, potrebbe causare l’effetto contrario, ossia, farti ingrassare.

Ecco i 5 motivi per cui potrebbe accadere tutto ciò.

Consumi troppe proteine ​​non vegetariane

Consumare quantità eccessive o non moderate di proteine ​​in un giorno può causare problemi, e non aiutarti a sostenere la perdita di peso. Mentre il pollame e la carne sono fonti ricche di proteine, ricorda che contengono anche calorie significativamente più elevate rispetto ad altre fonti proteiche. Pertanto, affidarsi esclusivamente a fonti proteiche non vegetariane può ostacolare la perdita di peso. Il consiglio, quindi, è di variare e scegliere diverse fonti, anche vegetariane e vegane, come tofu e tempeh. (Leggi anche: La dieta vegana è migliore per perdere peso e abbassare il colesterolo rispetto a quella mediterranea. Lo studio)

Consumi più proteine ​​del necessario

L’apporto proteico ideale varia da individuo a individuo, in base al peso corporeo, allo stile di vita e alle esigenze personali. Pertanto, se stai consumando più proteine ​​di quelle effettivamente necessarie, potresti finire per pesare di più, oltre a rischiare problemi di salute inclusi disturbi dell’umore e stitichezza.

Assumi troppo pochi carboidrati

Una dieta ad alto contenuto proteico richiede una quantità significativamente elevata di fonti proteiche, ma ciò non significa che devi abbandonare i carboidrati. I carboidrati sono una fonte di energia necessaria al corpo ed evitarli non sarebbe una cosa saggia.

Ricorda anche che avere troppi pochi carboidrati può renderti più incline ad avere voglie di zucchero e farti cadere in episodi di abbuffate. Quindi, il consiglio è di ascoltare il proprio corpo, includendo anche alcuni carboidrati, meglio se integrali, nella propria alimentazione quotidiana. (Leggi anche: La pasta non fa ingrassare, anzi! Consumata con moderazione riduce il giro vita)

Hai meno energia per allenarti

Le proteine ​​sono necessarie anche per fare attività fisica; tuttavia, potrebbe non essere sempre così. Infatti, un apporto proteico troppo elevato può farti sentire stanco, esausto e incapace di allenarti bene, e questo può influenzare anche la perdita di peso. Quindi, presta attenzione a ciò che mangi prima e dopo l’allenamento.

Non assumi abbastanza fibre

Proprio come i carboidrati, anche avere poche fibre durante i pasti può creare problemi. Il motivo? Le fibre regolano la digestione e supportano la buona salute dell’intestino, che è fondamentale per rimuovere le tossine dal corpo e accelerare la perdita di peso. Pertanto, concentrati anche sull’aumentare la quota di fibre durante ogni pasto.

