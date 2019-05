Arriva anche in Italia il tè biologico di Coca cola con poche calorie. Ma è davvero così?

E’ arrivato anche in Italia il nuovo tè biologico del marchio Coca Cola che vanta un ridotto contenuto calorico. Ma come è dolcificata questa bevanda? C'è zucchero? E quanto ne contiene davvero una bottiglietta?

Si chiama Honest, sarà disponibile in due versioni (entrambe biologiche) all'interno di bottiglie di vetro da 330 ml e solo in punti vendita selezionati e in linea con la filosofia del brand. E’ la nuova bevanda lanciata da Coca Cola a base di infuso di tè biologico, unito al gusto della frutta dal sapore dolce, ma non troppo, secondo quanto voluto dall’azienda stessa che ha tentato di ridurre il quantitativo di dolcificante all’interno della bevanda.

Specifichiamo subito però che, per dolcificare il nuovo tè bio, non sono state utilizzate sostanze alternative ma il classico zucchero. E’ stato però scelto quello di canna, ma in che quantità?

Honest: quantitativo di zucchero e calorie

Honest è stato lanciato come prodotto a basso contenuto calorico ed effettivamente la quantità di zucchero e le calorie sono limitate, almeno rispetto ad altre bevande della stessa categoria.

Il nuovo tè contiene 18 kcal per 100 ml e 4,5 g di zuccheri per 100 ml. C’è da considerare però che la bottiglietta è da 330 ml e che, presumibilmente, una persona assettata la berrà tutta. Le calorie dunque triplicano rispetto a quelle relative a 100 ml e lo stesso vale per il quantitativo di zucchero che arriva a circa 14 grammi (più o meno 3 cucchiaini).

Anche se rimane in un range basso, sia in quanto a calorie che a zucchero (per essere una bevanda industriale ovviamente!), si può fare sicuramente di meglio.

Coca Cola comunque, dal canto suo, è convinta di impegnarsi al massimo per ridurre lo zucchero nei suoi prodotti è ha dichiarato che:

“Oggi, circa il 60% dei prodotti per il mercato italiano ha meno di 5gr di zuccheri per 100ml e per ogni brand esiste una versione a ridotto o nullo contenuto calorico”.

Honest: gusti e ingredienti

Honest sarà disponibile in due gusti:

Limone e fiore d’arancia

Ingredienti: infuso di tè (acqua, tè*), zucchero di canna*, succo di limone da concentrato* (0,1%), aromi naturali di limone, di fiori d’arancia e di tè, acidificante acido citrico, antiossidante acido ascorbico.* biologico

Lampone e basilico

Ingredienti: infuso di tè (acqua, tè *), zucchero di canna *, aroma naturale di tè con altri aromi naturali, acidificante acido citrico, antiossidante acido ascorbico, succo concentrato di lampone * (0,1%), estratto di basilico. * biologico

Le foglie di tè biologico vengono raccolte sulle catene montuose indiane del Korakundha e Coca Cola assicura che, nel farlo, viene rispettata sia la biodiversità e l’ambiente che le comunità agricole locali.

Anche se sembra che un passetto avanti sia stato fatto anche da Coca Cola, rimane sempre valido il consiglio di prepararsi un ottimo tè freddo biologico fatto in casa, evitando prodotti industriali che comunque contengono troppo zucchero oltre che aromi e altre sostanze.

