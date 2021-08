Peperoni arrostiti: i trucchi per farli al forno in friggitrice ad aria, anche senza barbecue

È tempo di peperoni, protagonisti indiscussi sulle nostre tavole nel periodo estivo. Questi ortaggi, ricchissimi di antiossidanti e vitamine, si prestano a numerose ricette. Tra le più amate in assoluto troviamo i peperoni arrostiti. Non tutti, però, hanno a disposizione un barbecue e un giardino o un balcone in cui arrostirli. Ciò non significa che bisogna rinunciare al piacere di gustare i peperoni arrostiti. Esistono due valide alternative per farlo: il forno e la friggitrice ad aria. Scopriamo qualche trucco e la ricetta per prepararli alla perfezione.

Come preparare i peperoni arrostiti al forno

Ingredienti (per due persone)

4 peperoni (della varietà che preferite)

1 spicchio d’aglio

prezzemolo

olio extra vergine di oliva

un pizzico di sale

aceto (se piace)

un sacchetto per alimenti o di carta (ad esempio quello per il pane)

Per prima cosa lavare ed asciugare per bene peperoni e nel frattempo accendete il forno a 200° per qualche minuto. Disponeteli su una teglia foderata con carta forno. Cuoceteli in forno per circa 35 minuti a 180°, girandoli un paio di volte per ottenere una cottura più uniforme. Una volta cotti, tirateli fuori e metteteli ancora caldi all’interno di un sacchetto per alimenti o in alternativa quello di carta che si usa per il pane. Lasciateli riposare circa 10 minuti. In questo modo il vapore che si forma all’interno vi aiuterà a rimuovere più facilmente la pelle. Quando li avrete spellati, tagliateli a listarelle e condite con olio, qualche spicchio d’aglio, aceto e prezzemolo. Se lo gradite, potete aggiungere anche un po’ d’aceto.

Come preparare i peperoni arrostiti con la friggitrice ad aria

Ingredienti (per due persone)

4 peperoni (della varietà che preferite)

1 spicchio d’aglio

prezzemolo

olio extra vergine di oliva

un pizzico di sale

aceto (se piace)

un sacchetto per alimenti o di carta (ad esempio quello per il pane)

Lavate bene i peperoni e asciugateli delicatamente. Trasferiteli nel cestello della friggitrice ad aria. Cuocete a 200à per circa venti minuti, ricordandovi di girarli un paio di volte a metà cottura. Una volta cotti, chiudeteli quando sono ancora caldi in un sacchetto per alimenti e lasciateli lì per dieci minuti per fare agire il vapore che vi aiuterà a spellarli. Dopo di che, non resta che condirli con olio, prezzemolo, un po’ di sale, qualche spicchio d’aglio e aceto se vi piace. Vedrete che bontà!

