Cuocere le patate direttamente nel sacchetto è l’ultima moda di Tik Tok (e non è affatto una buona idea)

L’ultima moda di Tik Tok è cuocere le patate direttamente nel sacchetto. Un metodo di cottura originale e, soprattutto, pericoloso.

Tik Tok è ricco di contenuti dedicati alla cucina. Gli appassionati, infatti, possono sbizzarrirsi con una miriade di ricette davvero speciali, originali e sorprendenti, ma questa volta un recente video divenuto virale ci ha lasciato davvero a bocca aperta.

Si tratta di un videoclip pubblicato dall’utente Tik Tok @ThreePointTurner che ha postato la sua reazione a un metodo di cottura delle patate non propriamente ortodosso, visto da un episodio di dicembre 2017 di Guy’s Grocery Games, un punto fermo di Food Network. (Leggi anche: Le patate cotte si possono conservare in frigorifero o sono tossiche?)

Nella clip, il giudice dei Grocery Games Carl Ruiz fa cadere un sacchetto pieno e non aperto di patate in una pentola di acqua bollente, con l’etichetta di plastica ancora intatta. Un metodo di cottura davvero insolito, che ci fa domandare se si può far bollire le patate direttamente nel sacchetto.

@threepointturner HAVE I BEEN COOKING POTATOES WRONG MY WHOLE LIFE?! ♬ Spongebob – Dante9k

Ovviamente non è una buona idea, perché oltre a non essere igienico, vi è la possibilità che le materie plastiche si sciolgano in acqua bollente; infatti, mettere un sacchetto di plastica a temperature così elevate potrebbe causare la lisciviazione di sostanze chimiche nell’acqua.

Anche se non è chiaro se il sacchetto che si vede nel video fosse fatto di plastica o nylon, che può essere bollito ed è spesso usato per insaccare le patate rosse, è consigliabile non usare questo metodo e, soprattutto, sciacquare le patate prima di immergerle in acqua.

Un altro consiglio utile è ispezionarle prima di cuocerle, eliminando eventuali radici; una volta che le patate sono perfettamente pulite puoi procedere con la cottura secondo la tua ricetta tradizionale.

La cottura con il sacchetto è poco raccomandata, nonostante vi siano marchi che incoraggiano questo tipo di cottura; in tal caso, ricorda di controllare attentamente l’etichetta prima di seguire questo trucchetto. (Leggi anche: Patate viola: le fantastiche proprietà, gli usi e le ricette per cucinare il tubero “salva-salute”)

Seguici su Telegram|Instagram |Facebook |TikTok |Youtube

Ti potrebbe interessare: