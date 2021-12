Addio alle iconiche Palle di Mozart? L’azienda storica che produce i cioccolatini austriaci è in bancarotta

Le cucine plastic free che durano una vita

Insieme alla torta Sacher, i cioccolatini Mozartkugeln – in Italia note come Palle di Mozart – rientrano tra le specialità dolci più iconiche e apprezzate dell’Austria. Non è facile resistere a questa deliziosa tentazione per chi visita questo Paese: si tratta di una pallina di morbido marzapane al pistacchio ricoperta di gianduia, la cui ricetta risale al 1890.

Ma adesso la produzione di questa prelibatezza austriaca, creata in onore del geniale compositore Wolfgang Amadeus Mozart, è a rischio. Infatti la Mirabell, la storica azienda che produce le Echte Salzburger Mozartkugeln ha recentemente dichiarato bancarotta, a seguito del colpo di grazia inferto dalla crisi legata alla pandemia.

Which of the 4 delicious layers is your favourite part of our Mozartkugeln? – The pistachio marzipan core, the light or dark chocolate praline layer or the shell of finest rich dark chocolate? Posted by Mirabell on Thursday, August 16, 2018

Il Covid ha limitato fortemente il flusso dei turisti che erano soliti acquistare le Palle di Mozart come souvenir per amici e parenti. Inoltre, per ridurre i contagi sono stati ridotti gli eventi pubblici, ad esempio i mercatini natalizi, in cui questi dolcetti venivano messi in vendita. Di conseguenza, negli ultimi mesi l’azienda ha subito un forte crollo delle vendite.

A causa di questa situazione, il futuro della ditta è tutt’altro che roseo. La Mirabell non produce soltanto le Echte Salzburger Mozartkugeln, ma anche il Real Salzburg Mozartkugel, in esclusiva per il colosso statunitense Mondelez.

Naturalmente la Mirabell non è l’unica azienda austriaca a produrre i celebri cioccolatini, ma è la più importante e conosciuta del Paese. Al momento la ditta ha annunciato che continuerà la produzione, ma non è ancora chiaro fino a quando potrà andare avanti.

Nehmen Sie sich eine Auszeit und genießen Sie einen herbstlichen Nationalfeiertag mit den Echten Salzburger Mozartkugeln von Mirabell. ❤️#mirabell #mozartkugeln #typicalaustrianspeciality #nationalfeiertag Posted by Mirabell on Tuesday, October 26, 2021

Per capire come si evolverà la situazione bisognerò attendere un po’. La procedura di insolvenza per la società sarà aperta martedì 7 dicembre presso il tribunale di Salisburgo. E a rischio ci sono anche circa 140 posti di lavoro. Intanto, i prodotti dell’azienda continueranno ad essere messi in vendita durante le festività, fino ad esaurimento scorte.

Fonte: Kronen Zeitung

