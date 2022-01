I macellai invitano a mangiare carne per salvare le piante, una retorica vecchia che non fa neanche ridere

“Ogni giorno migliaia di piante innocenti vengono uccise dai vegetariani. Aiuta a porre fine alla violenza. Mangia carne“: è l’assurda frase apparsa qualche giorno fa su una lavagnetta posizionata all’entrata di una storica macelleria di Edimburgo. Una trovata di marketing lanciata nel mese del Veganuary (la più grande iniziativa vegana del mondo che ispira le persone a provare un’alimentazione 100% vegetale a gennaio).

Come potrete immaginare, la foto del cartello è rimbalzata sui social e ha suscitato l’indignazione dei residenti locali, in particolare di chi segue una dieta vegana o vegetariana.

“Penso che sia una sciocchezza, non capisco come possano giustificare l’uccisione di un animale in questa maniera – ha commentato uno studente 22enne ai microfoni di Edinburgh Live– Crea solo rabbia e polemiche e non lo trovo divertente. Sicuramente mangiare piante è meno dannoso per l’ambiente e le piante, a differenza degli animali. Non sono senzienti”.