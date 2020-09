Legumi e Cereali cotti da 2 a 5 minuti? Ecco come fare!

Da oggi c’è un aiuto in più in cucina: I Presto Cotti di Cerreto – Amanti del Biologico, linea di cereali e legumi, ricchi di fibre, pronti in pochissimo tempo, grazie a una tecnologia rispettosa delle proprietà organolettiche e senza l’aggiunta di conservanti.

In soli 5 o 2 minuti di semplice ebollizione in acqua si possono avere a disposizione ceci, fagioli, orzo, farro e molto altro con i quali dare vita a tanti piatti sani e golosi. Tutti ingredienti importanti, che dovremmo inserire nella nostra dieta quotidiana, ma che a volte risulta difficoltoso, visti i lunghi tempi di cottura richiesti e i mille impegni a cui siamo spesso costretti.

Grazie a un processo di precottura a vapore, metodo rispettoso delle proprietà nutrizionali e del sapore, vengono accorciati notevolmente i tempi di preparazione e in cinque minuti possiamo ad esempio servire a tavola un buon piatto di farro e fagioli. I legumi, fonte di proteine, vengono anche pretrattati con un ammollo che permette loro di rilasciare acido fitico, rendendo maggiormente biodisponibili minerali fondamentali quali il calcio, il ferro e lo zinco.

L’essiccazione è poi la tecnica ideale per conservarli nelle comode bustine, facendo sì che arrivino nelle case, mantenendo il sapore integro e le caratteristiche organolettiche ottimali per i 15 mesi di shelf life.

Cerreto – Amanti del Biologico è dal 1976 nelle cucine italiane, accanto a chi sceglie il gusto, la salute, la tradizione con il giusto grado di innovazione. Lo fa con materie prime di alta qualità, ormai solo biologiche, e ascoltando le esigenze dei consumatori, che, a causa di una vita sempre più intensa, hanno sempre meno tempo da dedicare alla cucina, ma giustamente non vogliono rinunciare a piatti sani e sfiziosi.

Pensata per le esigenze alimentari moderne, la linea I Presto Cotti ha un’etichetta chiara e trasparente, come desiderano gli acquirenti consapevoli, le generazioni Y e Z, che gradiscono prodotti vegetali healthy e smart, con un’impronta ecologica bassa.

Nella linea attualmente in commercio sono inclusi: Fagioli rossi, Ceci, Piselli, Lenticchie, Fagioli tondini, Orzo e Farro; disponibili al prezzo consigliato di 2,90 euro nei migliori supermercati e sull’e-commerce www.cerretobio.com