Idee originali per l’aperitivo di Natale

Grazie alle festività natalizie è possibile rivedere amici e parenti anche lontani, per trascorrere con loro momenti di gioia, ma anche per condividere la tavola che solitamente viene allestita come un vero e proprio banchetto per l’occasione.

Ma una cosa che non manca mai è sicuramente l’aperitivo di natale che viene accompagnato con sfiziosi stuzzichini, prima dell’antipasto, anche per potersi raccontare tutte le novità e le varie storie di vita quotidiana.

C’è da dire, inoltre, che l’aperitivo è un rito tutto italiano nato a Torino nel 1700 e quindi rappresenta una tradizione che sulle nostre tavole non può certo mancare, ma come realizzare un aperitivo originale per questo giorno così speciale? Di seguito troverai qualche idea.

Il cocktail perfetto per l’aperitivo

Quando si parla di aperitivo sono molti i cocktail che ti possono venire in mente. Ma per preparare qualcosa di diverso e unico potresti optare per un gin dry come Malfy Originale, che si adatta perfettamente a numerose miscelazioni.

Un drink conosciuto da tutti è lo Spritz ma sicuramente nessuno dei tuoi commensali avrà mai provato un’acqua azzurra spritz. Questo cocktail facile da realizzare e dissetante, si accosta perfettamente con delle tartine di vario genere e del pane tostato.

Le tartine sono un piatto facile e veloce da preparare, inoltre, non possono mai mancare ad un aperitivo proprio per la loro versatilità. Possono essere, infatti, servite con diversi abbinamenti come per esempio una salsa alla menta o di olive, si può fare anche un hummus di ceci oppure una crema di zucca leggermente piccante. Tutte queste salse si possono ugualmente affiancare anche a del pane tostato.

Un’altra idea originale per preparare degli stuzzichini da accompagnare all’acqua azzurra spritz è fare delle finte tartine di frutta e formaggio. Come per esempio delle fettine di mela accostate al gorgonzola per dare un sapore fresco, corposo ma soprattutto gustoso al tuo aperitivo.

Acqua azzurra spritz o gin tonic?

Come abbiamo precedentemente accennato, una valida alternativa al classico spritz è l’acqua azzurra spritz. Questo drink inoltre ha bisogno veramente di pochi ingredienti per essere preparato:

35 ml di Malfy Gin Originale

50 ml di acqua frizzante

50 ml di prosecco

una rondella di limone, ma in base al proprio gusto personale si può anche aggiungere un rametto di menta e dei lamponi.

L’acqua azzurra spritz è un drink leggero che presenta delle note agrumate regalate dal gin, perfetto anche per prepararsi all’abbuffata prevista per il pranzo di natale.

Una valida alternativa per gli amanti del gin potrebbe essere un classico gin tonic. Oppure per qualcosa di più originale ci si può affidare alla rivisitazione proposta da Malfy che potrebbe risultare una valida alternativa.

Gli ingredienti per la preparazione di questo gin tonic sono:

50 ml di Malfy Gin Originale

150 ml di acqua tonica

5 ml di limoncello

una buccia di limone per la decorazione

Questo drink è perfetto per un aperitivo rilassante, ma soprattutto, ottimo per stimolare l’appetito. Il nostro consiglio in questo caso è averne una scorta pronta perché quasi tutti vorranno fare un secondo giro.