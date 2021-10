Frittelle di castagne: la ricetta velocissima per uno spuntino sano (dolce o salato)

Come preparare le golossisime frittelle di castagne, da gustare in autunno sia in versione dolce che salata

Le frittelle sono un classico, amatissimo sia dai più piccoli che dagli adulti. Ma avete mai assaggiato le frittelle di castagne? Si tratta di una ricetta molto sfiziosa e nutriente a base di farina di castagne, semplicissima da preparare.

La versione che vi proponiamo non prevede l’aggiunta di zucchero. Per questo le frittelle di castagne, originarie della Toscana, possono essere gustate sia con crema di nocciola o marmellata, accompagnate ad un tè oppure con un po’ di formaggio spalmabile, se preferite il salato. Scopriamo come prepararle in circa 20 minuti!

Ingredienti (per circa 18 frittelle)

200 gr farina di castagne

250 ml di acqua calda

35 gr pinoli

50 gr di uvetta

1 pizzico di lievito in polvere per dolci

1 pizzico di sale

olio di semi per friggere

Preparazione

Iniziate a setacciare la farina di castagne in una ciotola insieme ad un pizzico di lievito. Versate un pizzico di sale nella tazza con l’acqua calda e versatela sulla farina di castagne. Mescolate per un paio di minuti per ottenere un composto cremoso. Aggiungete l’uvetta (vi consigliamo di tenerla prima in ammollo per circa 10 minuti) e i pinoli. Continuate a mescolare pian piano.

Prendete una padella antiaderente e riempite il fondo con l’olio di arachidi o di semi di girasole. Fatelo scaldare per qualche secondo e versate il composto con un cucchiaio o un mestolo. Fate friggere a fiamma bassa e cuocete entrambi i lati. Le frittelle devono essere leggermente dorate. Adagiate le frittelle su un piatto con un po’ di carta da cucina in modo che venga assorbito l’olio in eccesso.

Potete spolverarle con un po’ di zucchero a velo o cannella e gustarle ancora calde oppure farcirle con marmellata, crema di nocciole o accompagnarla ai formaggi.

Buon appetito!

