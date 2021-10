Frammenti di vetro nell’insalata: scatta il richiamo per questi due prodotti

Allarme presenza di frammenti di vetro nell’insalata venduta a grossisti e supermercati. Per questo motivo il ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di insalata cappuccia e canasta venduta nei supermercati.

Il motivo presenza di corpi estranei (vetro) rinvenuti da un cliente all’interno del prodotto insalata canasta. – si legge nell’avviso del richiamo – Si procede in via precauzionale anche con il richiamo del medesimo lotto per il prodotto insalata cappuccia, seppur non segnalato, vista la vicinanza di coltivazione.

L’insalata in questione stata prodotta da Biocolombini Srl Soc. Agric. nello stabilimento di via Le Prata snc, a Crespina, in provincia di Pisa.

Ecco la scheda completa del prodotto:

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti oggetti del richiamo e restituirli.

Fonte: Ministero della Salute

