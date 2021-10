Zucca: tutti i benefici che non ti aspetti dall’ortaggio simbolo dell’autunno

La zucca è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae. Come altri frutti o ortaggi dalla polpa di colore giallo-arancio, la zucca è ricca di sostanze antiossidanti e di beta-carotene, un componente che può essere utilizzato dall’organismo per la formazione della vitamina A.

Il consumo di cibi pieni di beta carotene può avere il seguenti vantaggi, come proteggere dalle malattie cardiache e diminuire il rischio di degenerazione maculare senile. Mangiare la zucca inoltre fa bene al cuore. Il contenuto di fibre, potassio e vitamina C nella zucca favorisce la salute dell’apparato cardiocircolatorio.

Il consumo del succo di zucca, e della stessa polpa, viene consigliato in caso di insonnia, poiché ad esso vengono attribuite delle proprietà rilassanti. Il consumo della zucca è inoltre indicato da parte della medicina naturale in caso di scompensi ormonali durante l’adolescenza e la menopausa.

Per la sua composizione nutrizionale, la zucca è consigliata in tutte le fasi della vita, soprattutto nell’infanzia, poiché contribuisce al buon stato di salute della pelle, delle ossa e dei denti, nonché del sistema nervoso e dell’apparato digerente.

I benefici della zucca sono molteplici: è altamente consigliata durante la gravidanza e l’allattamento. È anche un alimento conveniente in caso di diabete, perché sebbene sia dolce, i suoi zuccheri vengono assorbiti lentamente e non sovraccaricano il pancreas. Consumata regolarmente può essere utile in molti altri disturbi della salute.

Quali sono i benefici della zucca?

• Apparato urinario: cistite, prevenzione dei calcoli renali, ritenzione di liquidi, insufficienza renale.

• Sistema cardiovascolare: ipertensione arteriosa, prevenzione dell’angina pectoris, mantenimento di un adeguato livello di colesterolo e anemia.

• Sistema immunitario: infezioni croniche, influenza, prevenzione delle malattie degenerative.

• Apparato digerente: gastrite, ulcera gastroduodenale, stipsi, parassiti intestinali.

• Sistema nervoso: ansia, stress, depressione, insonnia.

• Malattie metaboliche: obesità ed eccesso di acido urico.

• Apparato respiratorio:faringite, laringite, bronchite, asma.

• Salute degli occhi: fotofobia, cecità notturna, cataratta.

Valori nutrizionali della zucca

Il valore nutrizionale per ogni 100 g di zucca è il seguente:

Calorie: 26 (109 kJ)

26 (109 kJ) Acidi grassi Omega 3: 3 mg

3 mg Acidi grassi Omega 6: 2 mg

2 mg Fibra: 0,5 g

0,5 g Vitamina A: 7386 UI

7386 UI Vitamina C: 9 mg

9 mg Folati: 16 mcg

16 mcg Calcio: 21 mg

21 mg Ferro: 0,8 mg

0,8 mg Fosforo: 44 mg

44 mg Potassio: 340 mg

Cucinare e conservare la zucca

La zucca viene utilizzata per realizzare innumerevoli ricette, ricche di sapore, profumo e colore: zuppe, brodi, puree, torte al forno, sformati, risotti, bollite, saltate, gratinate o come ripieni per ravioli o cannelloni. La polpa della zucca si usa anche per preparare confetture, sciroppi o confetture.

Come cucinare la zucca

Prima di utilizzare la zucca, va pulita con un panno umido. Per cucinarla ci sono diverse opzioni:

Si può arrostire in forno tagliata a metà e senza semi, per poi svuotare la polpa, schiacciarla e utilizzarla in creme, zuppe o puree.

Bollita: non è consigliabile cuocere la zucca per più di 20 minuti; così il suo sapore e le sue sostanze nutritive sono preservate.

Le spezie e le piante aromatiche sono ottime per preparazioni sia dolci che salate: cannella, vaniglia, anice stellato, cardamomo, cumino, zenzero, timo, origano, rosmarino, finocchio, coriandolo, erba cipollina, basilico, pepe, curry, tutte si sposano perfettamente con la zucca.

La salsa di soia è perfetta per condire la zucca: tagliando la polpa a grossi cubetti e marinandola in un condimento di salsa di soia con piante aromatiche, aglio e acciughe, si ottiene un sapore esotico.

Acquistare e conservare la zucca

Per scegliere una buona zucca autunnale, dovresti guardare la buccia. Se è liscia e fine, potrebbe essere un po’ acerba.

I migliori sono quelli con buccia spessa ma integra, con un peduncolo. In questo modo dureranno per diversi mesi, anche se è sempre meglio consumarle durante la stagione autunnale.

Per conservarli, l’ideale è un luogo fresco e asciutto. Una volta tagliata, gli spicchi di zucca dureranno almeno una settimana in frigorifero.

