Con Luglio l’arcobaleno dei colori che la natura ci offre è davvero al suo massimo splendore. Questo è il mese in cui i pomodori finalmente si lasciano cogliere e ci permettono di godere della loro freschezza e del loro sapore così succoso e fragrante.

Ma è anche il mese in cui possiamo dedicarci, magari durante le piacevoli serate, ad una rilassante attività di immagazzinamento e conservazione delle prelibatezze estive, da gustare durante il grigio inverno per farci ricordare gli odori ma soprattutto i gusti dell’orto: melanzane e zucchine sottolio, marmellate di fragole, ciliegie o di nutrienti albicocche.

E allora cosa ci riserva questo mese così caldo in cui potremo vantarci di aver messo in tavola non solo leggerezza anche tanto gusto?

VERDURA

Lattuga

Raccoglierla dal proprio orticello sul balcone, lavarla delicatamente e finalmente gustarla è certamente molto più che un semplice piacere, forse addirittura un gradito primo premio.

Fresca e croccante, la lattuga è una delle migliori compagne dell’estate, infatti se mangiata prima dei pasti principali ci da quella gradevole sensazione di sazietà. Priva di grassi ed in tantissime varietà (riccia, romana o cappuccina) la lattuga è però ricca di minerali, fosforo, ferro e vitamine A-C.

Cetrioli

Da mangiare crudi, i cetrioli non solo ci rinfrescano, aiutandoci a digerire magari a fine pasto, ma se consumati come stuzzichino della mattina o del pomeriggio ci nutrono e ci aiutano a non perdere quella linea faticosamente conquistata per la prova costume. Infatti questo ortaggio, tra i più verdi dell’orto estivo, è privo di calorie (solo 13 per 100gr) il che lo rende un ottimo alleato durante le diete con il suo alto contenuto di acqua (96%), basso di carboidrati (2%) ma alto di sali minerali e vitamina C.

Se addentandolo, il cetriolo scrocchia allora questo significa che è davvero buono. Leggi qui tutti i benefici del cetriolo e gli usi alternativi al di là dell'insalata

Pomodori

Rossi e tondi come si fa a non tenerli pronti nel frigo per ogni occorrenza? In insalata, da soli conditi con un po’ di olio d’oliva, come condimento cotti o crudi per una vera pasta “alpomodoro” questi ricchi frutti dell’estate sono anche molto preziosi se utilizzati come contenitori per preparare dei succulenti pomodori ripieni con cous cous o con il riso. E che dire di una fresca panzanella con il basilico da gustare al ritorno di una lunga e faticosa giornata al mare? Per non parlare della salsa fatta in casa.

Ricchi di vitamine idrosolubili il loro ingrediente principale è però l’acqua. Privi di calorie, i pomodori hanno un buon contenuto di minerali, sono dunque leggeri rimineralizzanti, dissetanti e per finire disintossicanti.

LEGGI anche: Pomodori: 10 straordinarie proprietà benefiche

E ancora nel vostro cesto delle verdure per questo mese potreste mettere:

melanzane

zucchine

fagiolini

cicoria

rucola

ravanelli

rabarbaro

patate novelle

barbabietole

basilico

carote

sedano

piselli

FRUTTA

Melone

E voi sapete come scegliere un buon melone? L’unico modo per sapere se sotto la dura scorsa si nasconde il delizioso e dolcissimo frutto o una vera e propria zucca insapore è odorarlo con cura.

Come antipasto o come dessert non può certamente mancare sulle tavolate estive! E se vi accorgete che scegliendolo avete proprio sbagliato, basta addolcirlo con un po’ di zucchero e prepararne delle ottime marmellata che vi aiuteranno ad affrontare meglio, grazie alla ricchezza di vitamina C, il tanto lungo e freddo inverno.

LEGGI anche: Melone: proprietà, benefici e come gustarlo al meglio

Prugne o Susine



Frutto contenente in particolare Vitamina A, B e C la polpa della susina o prugna è famosa per la sue proprietà o meglio per il suo effetto lassativo (soprattutto se consumate a digiuno o prima dei pasti). Molto caloriche, le prugne, rispetto al resto della frutta estiva, infatti bisogna non esagerare ed evitare di farne un’abbuffata. Disponibili secche o sciroppate noi certamente le preferiamo fresche e appena raccolte dall’albero.

LEGGI anche: Prugne: tutte le varietà delle susine

Per tutto il mese di Luglio possiamo ancora trovare:

pesche

anguria

albicocche

fragole (dal Trentino Alto Adige)

kiwi

pere

ciliegie

nespole

Gloria Mastrantonio