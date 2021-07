Uova in frigorifero: le hai sempre conservate nel modo sbagliato

Perché le uova al supermercato sono fuori dal frigorifero? A casa dobbiamo metterle nel frigorifero o no? Vediamo come conservarle correttamente.

Per le uova la conservazione in frigorifero è consigliata, in quanto, tra le altre cose, permette di mantenere il tuorlo più intatto e combattere eventuali rischi .

Vendendo le uova a temperatura ambiente, i supermercati evitano sbalzi termici, ma la refrigerazione resta il modo migliore per tenere i batteri sotto controllo eventuali cariche batteriche.

Infatti sulle confezioni di legge “da conservare in frigorifero dopo l’acquisto”. Conservate le uova nel loro cartone di vendita e nei ripiani centrali del frigorifero (e non nel porta uova nella porta, dove la temperatura rischia di non rimanere costante).

Ma se avete a disposizione uova davvero fresche e sicure, potete evitare di riporle in frigo, solo nel caso in cui non ci sia alcuna possibilità che siano contagiate da salmonella o altri batteri pericolosi.

Attenzione però, in casa fuori dal frigo, se non si ha un luogo adatto dove conservarle, si rischia di tenerle esposte alla luce del sole e ad esporle agli sbalzi di temperatura della cucina.