Come tagliare un’anguria intera a cubetti in meno di un minuto (VIDEO)

L’anguria è il frutto dell’estate per antonomasia. Fresca e dissetante contiene anche molti nutrienti e proprietà benefiche. Le sue fette rappresentano probabilmente una delle icone che contraddistinguono relax e vacanze. Ma per molti non è così semplice tagliare proprio quelle fette. Per non parlare dei cubetti. Vuoi la mole che raggiungono alcuni cocomeri, vuoi la loro perfetta rotondità, ammettiamolo, dopo i semi, il taglio dell’anguria è la cosa più antipatica di questo amato frutto estivo.

E così, se da una parte alcuni si cimentano nella trasformazione dell’anguria in vere e proprie opere d’arte, dall’altra sono in tanti a maledirla quando è il momento di metterla in frigo. Non a caso negli ultimi anni stanno prendendo piede le varietà “in miniatura”, i baby-cocomeri, molto più pratici, forse, ma anche tanto più costosi del loro giunonico equivalente.

E allora, per chi pensa che le dimensioni contino e non vuole spendere di più, come fare per tagliare in modo pratico l’anguria? Esattamente come per molti altri piccoli inconvenienti quotidiani in cucina, sta girando in questi giorni sul web un video che mostra come ridurre a cubetti un cocomero in poche mosse, senza essere un provetto ninja.

LEGGI anche: Anguria Art: 10 modi originali e creativi per servire il cocomero

Per prima cosa munitevi di un coltello grosso e di uno piccolo. Col primo, tagliate l’anguria a metà (e fin qui niente di nuovo) eliminando prima le due estremità. A questo punto, tagliate ogni fetta di nuovo a metà. Successivamente, separate tutta la polpa dalla buccia utilizzando il coltello più piccolo. Tagliare la polpa a mo di griglia e rovesciare il tutto in un contenitore.

È spacciato come il modo più facile e veloce per tagliare un’anguria…voi siete d’accordo?

LEGGI anche: