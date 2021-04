Come scegliere la migliore spezia o erba aromatica per esaltare il sapore di ciascun ortaggio

Ogni ortaggio vuole la sua spezia o erba aromatica! Scopri gli abbinamenti perfetti da fare con ciascuna verdura

Il mondo delle erbe aromatiche e delle spezie da utilizzare in cucina è davvero affascinante. Alcuni di questi ingredienti servono soprattutto per esaltare il sapore, ma molti presentano proprietà benefiche o aiutano la digestione. Pensiamo, ad esempio, all’origano, ai semi di finocchio o allo zenzero in polvere.

Ecco alcuni abbinamenti tra erbe, spezie e ortaggi e verdure tutti da sperimentare anche per ridurre l'uso del sale in cucina.

Asparagi

Quali erbe e spezie scegliere per condire gli asparagi? Potrete esaltare il loro sapore caratteristico con il dragoncello. Potrete unire i due ingredienti per preparare un contorno o una salsa gustosa per il riso o per la pasta. Il dragoncello ha proprietà digestive e depurative. Altri abbinamenti per gli asparagi: pepe bianco, aneto, senape, curry.

Broccoli

Esaltiamo il sapore dei broccoli, da servire come contorno, come ripieno o per condire la pasta, con l’aneto, un’erba aromatica dall’effetto carminativo, che aiuta ad eliminare i gas intestinali che si possono formare nello stomaco e nell’intestino. In alternativa all’aneto potrete scegliere la menta, la noce moscata, la paprica o il basilico.

Carote

Date un tocco in più al vostro contorno di carote cotte al vapore, oppure alle carote crude marinate con il succo di limone, con un pizzico di curry o di curcuma. Le carote si sposano bene anche con lo zenzero in polvere, con la cannella e con l’alloro. Se usate la curcuma, non dimenticate di aggiungere un pizzico di pepe nero per esaltarne le proprietà.

Cavolini di Bruxelles

Per arricchire di sapore i vostri cavolini di Bruxelles scegliete un pizzico di noce moscata. Se non l’avete mai assaggiata in questo tipo di abbinamento, vi stupirà. La potrete anche aggiungere alla besciamella vegetale che potrete unire ai cavolini di Bruxelles per creare un piatto più ricco. Altre erbe e spezie utili sono senape, paprica, zenzero e pepe nero.

Cavolfiori

Condite i cavolfiori con lo zenzero in polvere, o aggiungete lo zenzero anche fresco nell’acqua di cottura per renderli più facilmente digeribili ed evitare la formazione di gas intestinali se soffrite di questo problema. Erbe e spezie utili a questo scopo sono anche l’origano e i semi di finocchio. Altri condimenti utili sono il pepe nero, i semi di sesamo e il curry.

Cetrioli

I cetrioli sono ottimi al naturale o semplicemente con l'aggiunta di un pizzico di sale rosa dell'Himalaya o di sale integrale, oppure di pepe nero. Alcune preparazioni tipiche a base di cetrioli, come la salsa tzatziki, prevedono di aggiungere erbe aromatiche come il prezzemolo, l'aneto o il dragoncello. Seguite i vostri gusti e gli ingredienti che avete a disposizione.

Cipolle

Se volete preparare un contorno particolare a base di cipolle stufate, oppure delle cipolle caramellate, non dimenticate di aggiungere un pizzico di cannella per stupire i vostri ospiti. Altrimenti le erbe e spezie classiche con cui condire le cipolle sono menta, timo, basilico, pepe e coriandolo.

Fagiolini

Se siete alla ricerca di un abbinamento particolare per dare un tocco esotico ai vostri fagiolini, provate con un pizzico di chiodi di garofano in polvere per il condimento o con l’aggiunta di uno o due chiodi di garofano interi nell’acqua di cottura. Altre erbe e spezie consigliate: alloro, salvia, origano, maggiorana, pepe nero.

Finocchi

I finocchi diventano davvero speciali se li abbinerete con i semi di sesamo, magari leggermente tostati. Questo abbinamento diventa davvero gustoso soprattutto per i finocchi cotti al forno, che hanno un gusto decisamente meno dolce rispetto Ai semi di sesamo potrete unire anche zenzero in polvere e origano.

Melanzane

Il condimento più comune per le melanzane da preparare alla griglia è sicuramente il prezzemolo, ma potrete andare incontro a nuovi sapori scegliendo le foglie di coriandolo, dal gusto più deciso. Altrimenti, se siete alla ricerca di un abbinamento più delicato, optate per il basilico fresco, da tritare appena raccolto dall’orto.

Patate

Paprica o semi di cumino, scegliete una di queste due spezie se volete rendere speciali le patate semplicemente cotte al vapore. Vanno bene anche per le patate al forno o al cartoccio. La paprica è tipica della preparazione delle patate all’ungherese, mentre il cumino si trova nelle ricette delle patate all’indiana, anche come purea o ripieno per le torte salate. Altre erbe e spezie ottime con le patate: curry, curcuma, origano, basilico oppure i più classici prezzemolo e rosmarino

Peperoni

Per i peperoni scegliete erbe aromatiche come il timo e la maggiorana, se volete rimanere sui gusti classici, e spezie come il curry e lo zenzero in polvere, se volete preparare un piatto dal sapore orientale. L’abbinamento con il timo è perfetto per preparare in casa i peperoni in agrodolce da servire come contorno.



Piselli

Per variare il classico contorno a base di piselli o per arricchire la vostra vellutata di piselli, scegliete la menta, che darà ai vostri piatti un gusto fresco inaspettato. In primavera e in estate potrete tritare qualche fogliolina di menta fresca, altrimenti andrà comunque sempre bene anche la menta essiccata, anche se il sapore sarà un po’ diverso.

Pomodori

Per quanto riguarda i pomodori scegliamo gli abbinamenti classici. Per il sugo e le salse l’accoppiata tra pomodori e basilico è immancabile. Mentre per i pomodori e i pomodorini da gustare in insalata non possono mancare l’origano o la maggiorana. Ma se siete alla ricerca di qualcosa di diverso dal solito, provate ad aggiungere qualche filo spezzettato di erba cipollina alla vostra insalata di pomodori.

Porri

In cucina i porri si abbinano molto bene alle patate nella preparazione di minestroni e vellutate, ma anche per condire i risotti. Quali erbe o spezie scegliere per preparare questi piatti? Ai porri potrete abbinare erba cipollina, timo, origano e maggiorana.

Rape

Un abbinamento particolare per le rapi è rappresentato dal carvi, o cumino dei prati, da non confondere con il cumino vero e proprio. In Italia questa pianta è diffusa soprattutto nell’Appennino settentrionale. In cucina si utilizzano soprattutto i suoi frutti come spezia. I frutti di carvi hanno un sapore simile all’anice. Specialmente nel Nord Europa vengono utilizzati per insaporire il pane di segale.

Spinaci

Se volete dare un tocco in più al classico piatto di spinaci, provate con il pimento, conosciuto anche come pepe giamaicano o pepe garofanato. All’estero è chiamato anche “allspice” perché sembra combinare i sapori di cannella, noce moscata e chiodi di garofano. Altri abbinamenti ottimi per quanto riguarda gli spinaci sono semi di sesamo e zenzero in polvere come condimento.

Topinambur

Per arricchire di gusto il vostro contorno a base di topinambur scegliete la senape in polvere o la senape in grani. Uno degli accompagnamenti classici per i topinambur è la salsa di senape, ma potrete ottenere un ottimo effetto anche con la semplice spezia. Tra le erbe aromatiche classiche, scegliete il timo.



Zucchine

Nelle vostre conserve a base di zucchine non dimenticate di aggiungere, dopo averla tritata, qualche fogliolina di mentuccia, conosciuta anche come nipitella o nepetella. Il suo nome scientifico è Clinopodium nepeta. Viene utilizzata sia in cucina che in erboristeria e ha un leggero odore di menta. Altri consigli: curcuma, coriandolo, origano e pepe nero.

Zucca

Un abbinamento classico per la zucca? Ecco che tra le erbe aromatiche troviamo la salvia, che potrete aggiungere alla preparazione della zucca al forno, ma anche per guarnire le vellutate di zucca. Se invece preparata il carpaccio di zucca marinata con succo di limone, potrete scegliere, oltre alla salvia, anche qualche fogliolina di menta.

