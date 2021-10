Il trucco geniale per pulire un sacco intero di patate in meno di un minuto

Pelare una patata o due per fare per la cena è abbastanza facile. Ma pelare decine di tuberi per una grande cena con tanti invitati può rivelarsi un vero e propio dolore. A meno che si adotti questa strategia diventata virale.

In questo video, in cui si vede pulire un intero sacco di patate, messo in un secchio con un tubo e un trapano con quello che sembra essere uno scopino sulla punta. L’intero processo richiede meno di un minuto. Non ci credete? Guardate qui.

Lund spruzza l’acqua dal tubo nel secchio pieno di patate sporche e accende il trapano. Basta meno di un minuto per ottenere delle patate perfettamente pulite, belle brillanti e pronte per essere cotte al forno o in qualsiasi altro modo si preferisca. Ecco qualcosa da tenere a mente quando si sta cucinando per un esercito di invitati… purché si abbia a disposizione un trapano e uno scopino.

Qualche idea per la cena? Qui trovate 10 ricette stuzzicanti con le patate. E se vi siete lasciati prendere la mano e avete esagerato con le quantità, perché pulirle in questo modo era troppo facile, ecco 20 usi alternativi delle patate.

