Italiani a casa: a scuola di orecchiette e ricette pugliesi per combattere la noia

L’emergenza Coronavirus costringe gli italiani a stare a casa e a limitare gli spostamenti per ridurre i contagi. Ma invece di sentirsi in trappola, perché non sfruttare questa situazione in maniera costruttiva, ad esempio dedicandosi alla cucina? Da qui nasce l’idea di Cookpad Italia, la più grande community al mondo di ricette casalinghe, che invita tutti a mettere letteralmente le mani in pasta. E lo fa lanciando online un corso di cucina pugliese gratuito.

Non sono ammesse scuse per chi è convinto di non essere in grado di cucinare. Infatti, i piatti proposti sono davvero adatti a tutti e la preparazione è spiegata passaggio per passaggio.

Le prime tre lezioni, tenute da alcune autrici hanno già riscosso un enorme successo su YouTube: Stefania e Sabina si sono cimentate nella pitta di patate e i panzerottini galatinesi; Marina e Rosi hanno preparato le celebri orecchiette con le cime di rapa; mentre Alessandra ha svelato i suoi segreti per una focaccia barese perfetta.

Alla fine di ogni lezione, ognuno è invitato a mostrare la propria versione della ricetta, condividendola sul sito o sull’app Cookpad, utilizzando l’hashtag #lavideoscuola. Inoltre, tutte le ricette che saranno inviate entro la fine di marzo verranno raccolte in un ricco ricettario consultabile online.

Qui potrete seguire tutte le video-ricette pugliesi:

Fonte: PugliaNews24/barirepubblica