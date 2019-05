Bimby TM31: segnalati diversi casi di ustioni. Le precauzioni per evitare incidenti

In Francia segnalati diversi casi di ustioni per l'utilizzo del modello di Bimby TM31 senza le dovute precauzioni e per sigillo di sicurezza difettoso non sostituito. La stessa Vorwerk che ha commercializzato questo robot da cucina ha diramato le avvertenze a cui attenersi per non incorrere in incidenti e utilizzare in modo sicuro il prodotto. Oltre che per fornire il ricambio del nuovo sigillo gratuitamente.

Il Bimby rappresenta per molti un valido aiutante in cucina, ma, se non utilizzato con le dovute precauzioni può essere anche pericoloso. In particolare il modello TM31 che potrebbe causare ustioni anche gravi. A mettere in guardia su uno dei robot da cucina più diffuso e amato è la direzione generale per la concorrenza, i consumatori e il controllo delle frodi francese (DGCCRF) a seguito della segnalazione di diversi casi di bruciature per fuoriuscita di liquidi bollenti durante l'uso del dispositivo commercializzato da Vorwerk fino al 2014.

Gli incidenti sarebbero legati principalmente a un problema di informazioni sulle precauzioni per l'uso del dispositivo. In particolare nel caso di salse o zuppe.

Come precisa la DGCRF, "la maggior parte degli incidenti segnalati si è verificata all'apertura del coperchio, dopo una rapida miscelazione di ingredienti caldi".

Alcuni incidenti segnalati però, "possono anche essere correlati alla mancata sostituzione di un sigillo difettoso (sigillo grigio) che, nel 2014, era stato richiamato dalla società Vorwerk " che è stata invitata a prendere misure per prevenire questo tipo di incidenti e che, per questo ha pubblicato sul suo sito alcuni consigli di sicurezza essenziali, oltre che mettere a disposizione dei consumatori la sostituzione gratuita del sigillo grigio difettoso.

L'azienda invita ad attenersi alle avvertenze contenute nel manuale di istruzioni e in particolare a:

Non superare mai il livello massimo di riempimento della ciotola

Ridurre la velocità gradualmente

Posizionare il misurino correttamente nel foro del coperchio del boccale, per evitare che il cibo bollente fuoriesca dal buco;

Aprire il coperchio sempre con cura e non tentare mai di forzare l'apertura;

Sostituire la guarnizione del coperchio ogni due anni e / o in caso di deterioramento o perdita;

Non utilizzare un apparecchio danneggiato o molto consumato: al momento dell'acquisto di un dispositivo di seconda mano, controllare che funzioni correttamente;

Riparare l'apparecchio dal centro di assistenza autorizzato Vorwerk.

Simona Falasca