Le pentole a pressione sono degli strumenti che molti ritengono indispensabili in cucina dato che garantiscono una cottura che conserva al meglio tutti i nutrienti e soprattutto è più veloce. Ma sono pericolose? Quali regole alla base di un utilizzo in sicurezza?

Il funzionamento della pentola a pressione è molto semplice: visto che è chiusa ermeticamente tramite coperchio, consente di cuocere gli alimenti facendo raggiungere al liquido di cottura una temperatura di 120-130°, maggiore dunque di quella di bollitura che arriva a 100°. Ciò concretamente significa abbassare il tempo necessario alla cottura degli alimenti e far sì che questi mantengano meglio le loro proprietà in quanto vengono cotti nel loro liquido assorbendolo tutto (o quasi a seconda della preparazione).

Pentola a pressione, i vantaggi di utilizzarla

La pentola a pressione è uno strumento utile e particolarmente versatile in cucina, dato che si presta alla cottura di diversi cibi mantenendo intatti sapori e principi nutritivi. Si tratta inoltre di un modo di cucinare leggero che tra i vantaggi offre anche un certo risparmio sia in termini di tempo che di energia.

Potremmo riassumere così i vantaggi di utilizzarla:

Cibi sani e gustosi: questo utensile permette di cucinare sfruttando il vapore. Un metodo molto sano che permette ai cibi di mantenere integre vitamine e altre sostanze benefiche per la nostra salute. Anche il sapore degli alimenti si mantiene al meglio con questo tipo di cottura.

Meno sale e grassi: proprio per il fatto di mantenere al meglio proprietà e sapori dei cibi, la pentola a pressione consente di preparare alimenti utilizzando meno sale, grassi e condimenti.

Risparmio di tempo: la pentola a pressione permette di cucinare praticamente di tutto in tempi molto più rapidi rispetto ad altri tipi di cotture. Il risparmio di tempo è dunque davvero molto.

Risparmio di gas o energia elettrica: questo strumento è anche amico dell'ambiente in quanto cucinando più velocemente ci consente di utilizzare meno gas o elettricità.

Come usare la pentola a pressione

La pentola a pressione è in realtà semplicissima da utilizzare basta solo prenderci un attimo la mano. I passaggi da seguire sono sostanzialmente 4:

Riempire la pentola: con liquidi (acqua, brodo, vino) e cibi solidi da cuocere al massimo fino ai 2/3 della sua capienza. Ogni pentola ha indicato con una tacca il punto da non superare.

Chiuderla bene: assicurandosi che il coperchio sia ermeticamente fissato (altrimenti la pressione non aumenterà all'interno)

Metterla sul fuoco: inizialmente a fuoco alto, poi abbassare quando la valvola emette il caratteristico fischio. Da quel momento si inizia a contare il tempo per la cottura dell'alimento inserito.

Decomprimerla: spegnere il fuoco, aprire la valvola di sfogo (o di esercizio), fare uscire bene il vapore e poi aprire la pentola.

Cosa cuocere nella pentola a pressione

La pentola a pressione si presta alla realizzazione di tutti quei piatti che richiedono una cottura lenta, a vapore e alla preparazione di stufati, brodi vegetali, risotti e tanto altro.

Nella pentola a vapore si può cuocere davvero di tutto:

Patate: ci vogliono solo 10-15 minuti a partire dal fischio

Verdure: a seconda della tipologia dai 3 ai 10 minuti

Minestrone: 10-12 minuti

Legumi: ci vuole ¼ del tempo rispetto alla bollitura tradizionale in acqua e risultano anche più digeribili

Riso integrale: si cuoce in circa 10-15 minuti a partire dal fischio (circa la metà del tempo rispetto alla cottura tradizionale).

Pesce: 8-10 minuti

Carne: a seconda della tipologia dai 18 ai 30 minuti circa

Esistono molti ricettari per la cottura in pentola a pressione, fate riferimento a quelli per evitare che gli alimenti risultino alla fine della preparazione troppo cotti o al contrario ancora troppo crudi. Dopo averci preso un po’ la mano sarà molto più semplice utilizzare la pentola riuscendo a capire al meglio quando è il momento giusto per spegnerla.

Come scegliere la pentola a pressione

Una buona pentola a pressione deve avere queste caratteristiche:

Essere di acciaio inox (cestello compreso)

Avere un buon fondo

Essere dotata di un buon sistema di chiusura e apertura

Essere dotata di valvola di sicurezza

Meglio se di marca italiana o comunque Ue

Sulla confezione deve essere riportato l’adeguamento alla normativa UNI EN 12778

Deve essere dotata di manuale di istruzione

Bisogna poi considerare altri aspetti, tipo quante persone ci sono in famiglia (e dunque la grandezza ideale della pentola a pressione) e chi la dovrà utilizzare. Fate attenzione dunque anche alle seguenti caratteristiche:

Il volume della pentola a pressione (la capienza va da 3 a 12 litri)

Pentola più o meno tecnologica: ci sono quelle classiche, quelle dotate di display con timer e pentole a pressione pensate per varie tipi di fonti di calore

Consigli per la sicurezza

Effettivamente l’utilizzo delle pentole a pressione potrebbe incutere un po’ di timore per ragioni di sicurezza. Queste pentole hanno infatti un sistema di chiusura ermetico che è proprio quello che permette lo sviluppo di una pressione interna molto elevata. Di conseguenza c’è chi ha paura di una possibile esplosione.

In realtà questa eventualità è rara ma è bene mantenere sempre la massima allerta. Recentemente in Francia, sono stati trovati ben 4 modelli di pentole a pressione (non venduti nel nostro paese) che avevano un difetto di blocco nel loro coperchio e ciò aveva causato diversi gravi incidenti.

Ecco allora che si rende assolutamente necessario acquistare una pentola a pressione di qualità e prestare attenzione ad alcune semplici ma importanti regole nell’utilizzo.

In particolare:

Non riempirla troppo: massimo ¾ della sua capacità considerando alimenti solidi e liquidi. Se poi si tratta di alimenti che durante la cottura aumentano molto il volume meglio non superare la metà della pentola.

Chiudere bene il coperchio: se rimane aperto il vapore esce fuori e si rischiano scottature, in caso poi la guarnizione sia difettosa (vedi punto successivo), il coperchio potrebbe anche essere sbalzato via dal vapore.

Accertarsi che la guarnizione sia integra e ben funzionante: se usurata, la guarnizione può rendere pericoloso l'utilizzo della vostra pentola a pressione. Meglio dunque verificarla periodicamente e cambiarla ogni volta che è necessario.

Sicurezza della valvola: attenzione che non sia intasata altrimenti il vapore in eccesso non riesce a sfiatare. Provate a soffiare all'interno, se l'aria passa è ok in caso contrario va pulita per bene utilizzando un ago. E' importante poi non aprire la pentola a pressione prima di far uscire fuori tutto il vapore dal tappo sulla valvola.

Evitare di inserire barattoli all'interno della pentola: potrebbero scoppiare per l'alta pressione interna.

Evitare cottura al cartoccio

Prima di utilizzarla è sempre bene leggere attentamente le istruzioni del modello che si è acquistato.

Pentola a pressione, manutenzione

Per far durare più a lungo la vostra pentola a pressione e per garantire il massimo della sicurezza è importante fare la giusta manutenzione periodicamente.

Dovreste quindi:

lavare la pentola dopo ogni utilizzo e lasciarla asciugare senza mettere sopra il coperchio

pulire la valvola dopo ogni lavaggio controllando che soffiando aria nel forellino quella fuoriesca

evitare di usare spugnette abrasive per non rovinare la pentola

usare detersivi non aggressivi per evitare di rovinare la guarnizione

mai mettere coperchio e guarnizione in lavastoviglie

Come vi trovate con la pentola a pressione? Per voi è davvero un sistema di cottura comodo e irrinunciabile?

