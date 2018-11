Se avete acquistato questo tris di pentole, fate attenzione: possono contaminare gli alimenti. Il ministero della Salute ha disposto il richiamo del tris di pentole caldaie Marte distribuite dalla Pengo e prodotte dalla ditta Mario Mugnaio di Napoli.

"A seguito del test in laboratorio, l'articolo è risultato non conforme alla legislazione vigente in materia di food contact (migrazione globale)", si legge nelle motivazioni del richiamo.