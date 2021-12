Come si mette lo zucchero a velo sul pandoro? Non come fa Chiara Ferragni!

Non c’è Natale senza pandoro e naturalmente non c’è pandoro senza zucchero a velo. Riempire la busta di zucchero e agitarla con vigore è ormai un rituale consolidato (e per tanti persino divertente) in Italia. Avete mai visto cospargere il pandoro di zucchero in maniera diversa? Molto probabilmente no. Ma Chiara Ferragni ha sollevato un polverone a causa di un gesto tanto semplice quanto controverso: ha utilizzato un colino per mettere lo zucchero a velo su un pandoro che stava sponsorizzando. Apriti cielo! Dopo che il filmato è apparso sulle storie Instagram dell’influencer cremonese migliaia di utenti sono intervenuti per accusarla di essere “un’eretica”, ricordando che il metodo ortodosso è uno solo: sbattere con violenza la busta finché il pandoro non è completamente imbiancato.

“Chiara Ferragni mette lo zucchero a velo sul pandoro con il colino e io non vedo l’ora di chiudere la busta per lanciarlo in aria sperando che non si rompa” commenta la pagina Facebook il Medico Imbruttito.

Chiara Ferragni mette lo zucchero a velo sul pandoro con il colino e io non vedo l'ora di chiudere la busta per lanciarlo in aria sperando che non si rompa. Posted by Il Medico Imbruttito on Saturday, December 11, 2021

Mentre un altro utente scrive su Twitter “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni che lo zucchero a velo si mette nella busta e poi si sbatte con tutta la forza che si ha in corpo, come se ad uccidere il tuo pesce rosso del 2006 fosse stato proprio quel pandoro. Non accetto alternative”.

qualcuno spieghi a chiara ferragni che lo zucchero a velo si mette nella busta e poi si sbatte con tutta la forza che si ha in corpo, come se ad uccidere il tuo pesce rosso del 2006 fosse stato proprio quel pandoro.

non accetto alternative pic.twitter.com/OYkzk3RCIT — CidadãDoAr (@_nobueno__) December 11, 2021

Ma la lista dei commenti e dei meme apparsi sul web nelle ultime ore è davvero lunghissima. Inoltre, c’è un altro dettaglio che non è passato inosservato agli utenti, ovvero la fetta di pandoro tagliata nel piatto e accanto il pandoro ancora perfettamente integro. “Miracolo del Natale” ha scritto qualcuno, ironicamente.

Il filmato condiviso da Chiara Ferragni, però, è servito ad unire il popolo italiano. Ebbene sì, almeno su una cosa gli italiani sono d’accordo: quando si parla di pandoro, l’unico metodo per mettere lo zucchero a velo è quello “brutale” (così lo ha definito qualcuno). E, in effetti, con un colino non è possibile imbiancare totalmente il pandoro. Chiara Ferragni, se vuoi davvero gustare un pandoro la prossima volta metti via il colino!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Facebook/Instagram

Leggi anche: