Come scegliere una marmellata buona e di qualità

Se anche voi siete tra le tante persone che, ogni mattina, iniziano la giornata con del pane o delle fette biscottate con la marmellata, sicuramente vi sarete chiesti: come scegliere un prodotto buono e di qualità? A cosa fare attenzione in etichetta?

Chi non ha l’abitudine di preparare in casa la marmellata a partire dalla frutta fresca dovrà acquistarla inevitabilmente in supermercati, alimentari o shop online e a questo punto si troverà di fronte ad un’ampia scelta di prodotti.

Come prima cosa c’è da fare una premessa importante. Il termine marmellata viene usato impropriamente, con questo si indicano infatti tutti i prodotti spalmabili a base di frutta. In realtà, la vera e propria marmellata sarebbe esclusivamente quella prodotta dagli agrumi (con almeno il 20% dell’agrume in questione), secondo quanto definito dall’Unione europea con il Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n° 50.

Con tutto il resto della frutta si producono invece le confetture. Altra distinzione importante riguarda poi il quantitativo minimo di frutta: quando è del 35% si parla di normale confettura mentre quella “extra” ne deve avere come minimo il 45%.

Non una gran percentuale di frutta, dunque, rispetto al prodotto finito. Esiste però un’altra possibilità. Parliamo delle composte (o preparati di frutta), prodotti ad altissima concentrazione di frutta e che, in alcuni casi, evitano anche l’aggiunta di ulteriori zuccheri oltre quelli naturalmente presenti.

Lo zucchero in marmellate, confetture e composte

Spesso marmellate e confetture eccedono nel contenuto di zucchero. Questo ingrediente viene aggiunto alla ricetta per rendere più dolce la marmellata ma anche per permettere una migliore conservazione del prodotto nel tempo.

Sappiamo però che, per la nostra salute, sarebbe bene limitare il consumo di zucchero, soprattutto se già soffriamo di determinate patologie.

Non dobbiamo però privarci di una buona marmellata (o meglio composta come vi abbiamo spiegato sopra). Esistono infatti composte di frutta che non contengono zuccheri aggiunti ma sono ugualmente buone e “dolci” grazie agli zuccheri naturalmente presenti nella frutta.

Non resta che augurarvi buona colazione!