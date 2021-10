Come cuocere le castagne nella friggitrice ad aria

Avete mai provato a cucinare le castagne con la friggitrice ad aria? Bastano appena 20 minuti e sbucciarle sarà un gioco da ragazzi!

È tempo di castagne, il frutto autunnale per eccellenza! Esistono svariati modi e ricette per cucinarle: dalla classica cottura al forno a quella in padella, passando per la bollitura che le rende più morbide. Ma avete mai provato a cuocerle nella friggitrice ad aria? Per chi ce l’ha a casa rappresenta una vera e propria volta. Infatti, oltre ad essere veloce, la cottura ad aria è un metodo infallibile che permette di sbucciare le castagne facilmente e, soprattutto, senza bisogno di metterle in ammollo.

Scopriamo come prepararle in poche semplici mosse. Il loro gusto è praticamente identico a quello delle caldarroste cucinate nella padella con i fori. Provare per credere!

I passaggi da seguire

Procuratevi la quantità di castagne che volete cucinare. Iniziate facendo un’incisione di almeno 2 cm sulle castagne utilizzando un coltello. Disponetele nel cestello della vostra friggitrice ad aria. Procedete cuocendole a 180° per circa venti minuti.

A metà cottura, aprite la friggitrice e girate le castagne in modo che la cottura venga uniforme. Trascorsi i venti minuti, estraete le castagne dal cestello e aspettate che si raffreddino qualche minuto prima di iniziare a sbucciarle. Vedrete con che facilità riuscirete a rimuovere la buccia e la pellicina! Gustatele ancora tiepide con una spolverata di sale.

Buon appetito!

Sulle castagne e sulla friggitrice ad aria potrebbero interessarti anche: