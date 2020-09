Il devastante momento in cui 50mila litri di vino rosso esplodono dal serbatoio della cantina in Spagna

Un’azienda vinicola di Villamalea, in Spagna, ha perso l’incredibile quantità di 50.000 litri di vino rosso, dopo che un serbatoio utilizzato per elaborare e conservare la bevanda si è danneggiato.

Il filmato, drammatico e straziante, mostra il vino che fuoriescire da un’enorme contenitore di metallo, zampillando si tutto il terreno della fabbrica.

Ovviamente, non c’era nulla che si potesse fare per fermare il flusso in piena, e nessuno può incolpare i lavoratori per aver voluto documentare l’evento per mostrarcelo.

Sembra un sogno che molti di noi possono aver avuto, nuotare in un fiume di vino, eppure tutto questo non è affatto divertente.

Un grande spreco e un enorme danno per questa azienda, le cantine “Vitivinos”. A riportare il video è stata una radio locale.

Le immagini dell’evento, registrate il 25 settembre, stanno facendo il giro del mondo.

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU — Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020

Fonte: Radio Albacete Twitter

