Sviluppato un innovativo metodo che permette di riconoscere il vino contraffatto (e sventare le frodi)

Mai più vino contraffatto e frodi. Lo assicura una nuova ricerca condotta presso l’Università australiana di Adelaide, che ha sviluppato un metodo rapido e semplice per riconoscere il vino autentico e sventare le frodi a livello globale che costano ogni anno miliardi di dollari.

Il team di scienziati è stato in grado di identificare le origini geografiche dei vini provenienti da tre regioni vinicole dell’Australia e da Bordeaux in Francia con una precisione del 100%. Merito di una nuova tecnica di “fingerprinting” molecolare. Attraverso la spettroscopia di fluorescenza, una tecnologia che analizza la fluorescenza delle molecole, essi hanno esaminato l’impronta digitale del vino riuscendo a riconoscere quelli autentici da quelli contraffatti.

“La frode del vino è un problema significativo per l’industria vinicola globale, con un impatto economico annuale all’interno dell’Australia stimato in diverse centinaia di milioni di dollari, e globalmente pensato per miliardi di dollari”, ha dettp Ruchira Ranaweera, dottoranda e autrice della ricerca. “L’autenticazione del vino può aiutare a evitare qualsiasi incertezza sull’etichettatura in base all’origine, alla varietà o all’annata. L’applicazione di una tecnica relativamente semplice come questa potrebbe essere adattata per l’uso nella catena di approvvigionamento come metodo valido per l’autenticazione o il rilevamento di vini adulterati “.