Spaghetti con salsa di pomodoro: il trucco inglese diventato virale che farà inorridire qualsiasi Italiano

Noi italiani, si sa, siamo particolarmente esigenti quando si parla di cuocere la pasta e condirla con una buona salsa di pomodoro. In diverse parti del mondo esistono sistemi discutibili per preparare spaghetti e pasta, ma quello ideato da questa donna li batte davvero tutti.

Un video diventato virale sui social, non tanto per la sua utilità quanto per il disgusto che ha generato, mostra uno strano sistema per preparare gli spaghetti con salsa di pomodoro e polpette, un piatto particolarmente gradito all’estero.

La donna protagonista del video presenta il suo originale “trucco”, utile quando si invitano tante persone a cena e c’è quindi necessità di grandi quantità di spaghetti “all’italiana” (secondo lei!). Un sistema davvero fuori dagli schemi che, a suo dire, le permette di risparmiare tempo e lavare meno piatti.

La donna svuota su un piano di lavoro di marmo bianco la salsa di pomodoro che poi cosparge con polpette dall’aspetto molto secco, aggiunge mezzo barattolo di quello che sembra parmigiano e due pentole fumanti di spaghetti cotti prima che il tutto venga mescolato insieme.

Inutile descrivere ulteriormente la scena, potete vederla voi stessi nel seguente video (preparatevi allo shock!).

In circa 3 minuti, ci sono talmente tante cose da criticare che sembra quasi superfluo: dalla quantità assurda di ingredienti sprecati alla domanda che un po’ tutti poi si sono fatti: ma come si prende quell’enorme accozzaglia di cibo da una superfice piatta e, soprattutto, chi sarà il “fortunato” che la mangerà?

Ovviamente, stavolta quasi all’unanimità, le persone che hanno visto il video si sono mostrate inorridite e disgustate ma gli utenti dei social hanno fatto presente che non è certo un caso isolato, esistono tanti video simili. Tra i più disgustosi segnalati c’è quello della donna che cucina nella vasca da bagno.

Ma perché?

Fonte: Josh and Lisa Facebook